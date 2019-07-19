炮打蓝绿柯文哲酸：台湾只有草包跟菜包可以选真糟糕

2020总统大选蓝绿人选就定位，至今未松口的台北市长柯文哲近来火力全开，炮打蓝绿，柯文哲今早受访时抨击火力依旧不减，大酸蓝绿两党总统参选人选，表示台湾走到今天这个地步，“只有草包跟菜包可以选择，实在真糟糕”。

据《自由时报》报道，柯文哲今早（19日）在台北市府大楼接受媒体联访。媒体指出TVBS最新民调显示若柯参选，高雄市长韩国瑜、总统蔡英文和柯文哲的支持度分别为40%、28%、27%，柯可能被弃保、边缘化？柯表示，两个党的初选民调都变化满剧烈的，他觉得台湾还是不应当政治只有选举，他觉得还是不太对”，但称自己越来越轻松，“我发现每个人都很焦虑，只有我是最轻松的。”

柯文哲近来炮火全开，外界解读是柯的参战起手式，而研发的“原子弹”可能是要拉拢鸿海前董事长郭台铭和郭粉？柯对此表示，台湾也曾经研发原子弹，也不一定一定会成功嘛，不过，他发现自己这样最快乐，“每天早上7点半准时上工，然后该做的事情做完，你们来访问我的时候，看到什么不对就K什么，满快乐的”。

媒体追问蔡英文总统出访被问白绿还有没有合作机会，愣了3秒，柯笑说，“她一定会陷入长考啊，呵呵呵”、“反正他们两面手法，也习惯了，一边说要跟你合作、一边打你”，直言自己也习惯了。

有民调显示近半民众不支持柯文哲、韩国瑜带职参选，柯文哲直言，“这是一定的啊”，他也觉得带职参选，特别是这种才选上市长就选，并称自己即使现在这样，还是多多少少被干扰到一点，“我猜韩国瑜在高雄一定更糟糕”，一天只有24小时，哪有可能。

最后，柯文哲叹说，“坦白讲，今天台湾走到这地步，只有跟草包跟蔡包可以选择，实在是真糟糕！”