今年二季度中国铁路货物发送量实现大幅增长

中国国家铁路集团有限公司19日披露，2019年4月至6月，中国铁路货物发送量实现大幅增长，累计完成10.52亿吨，同比增长8.0%。

据中新社报道，中国国家铁路集团有限公司有关部门负责人表示，当前，铁路货物运输需求旺盛，国铁企业坚持以市场需求为导向，加大运力投放，及时启动货车和集装箱采购，开展破损敞车集中整治，有效增加了货车供给；扩大万吨列车开行，努力增加繁忙干线货运能力；加强精细化调度指挥，加快车辆周转，提升了运输效率；积极应对水害、地震等灾情影响，组织迂回运输，保证了运输畅通。二季度，国家铁路日均装车15.05万车，同比增长9.3%，其中6月份日均装车达到15.43万车，创下月均装车历史最高纪录。

为有效承接大宗货物“公转铁”运输，国铁企业围绕全国范围内电煤、非电煤、氧化铝、焦炭、矿建等物资，以及河北南部、山西东南部、河南北部等重点地区钢厂疏港矿石运输，加强与相关省市区政府以及五大发电集团、中铝集团等重点企业沟通协调，全面梳理“公转铁”货源，制定实施铁路运输方案，有力促进了公路货源向铁路转移，有效减少了交通运输环节的能源消耗和污染排放，为打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战作出贡献。二季度，全国主要港口疏港矿石运量同比增长11.1%。

据该负责人介绍，今年先后出台了取消和降低10项货运杂费、降低专用线代运营代维护服务收费、降低自备车检修服务收费等多项措施，让利于企业和货主，预计全年降低社会物流成本约69亿元人民币。同时，根据货运市场需求情况，分品类、分区域、分梯次下浮铁路货运价格，仅二季度就实施了1940多个项目，进一步降低了社会物流成本，支持实体经济发展。

今年4月至6月，铁路货物发送量同比增幅高于公路、水路，铁路货运增量行动取得显著成效。