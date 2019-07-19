英国国家安全委员会：华为是否参与5G？新首相须快做决定

一个颇具影响力的英国国会议员委员会周五（19日）表示，新任英国首相必须尽快就是否让华为参与英国的5G电信网络做出决策，因为持续中的争论已损及国际关系。

据路透社报道，英国首相特雷莎·梅(Theresa May)担任主席的国家安全委员会(National Security Council)在4月开会讨论了华为事宜，当时决定拒绝华为参与5G网络所有的重要部分，但对敏感性较低的部分则给与华为有限度参与。

但是美国要求各盟邦不使用华为技术。中国则对英国发出警告，表示将华为排除在外可能对投资与贸易造成伤害。

英国政府原本应该已经对华为做出最终决策，但特雷莎·梅辞职的决定导致流程停顿。

英国议会情报和安全委员会(Intelligence and Security Committee，简称ISC)主席葛伟富(Dominic Grieve)称，“新任首相必须将这项决策作为当务之急，”

ISC表示，实现这一目标的最佳方案是分散供应商，目前5G面临的问题是只有三家公司有能力参与：华为、诺基亚和爱立信。ISC称，过度依赖和竞争不足都将导致安全标准较低。

ISC认为，将这三家公司涵盖进来，反而能够提高整体的安全性。对于存在的一些安全顾虑，ISC表示，将需要在系统内制定更高的安全措施标准。

但ISC也承认，这一决定不仅仅是技术层面的，还有诸多政治疑虑，不应做出任何有损“五眼联盟”的事情。五眼联盟是美国、英国、澳洲、加拿大和新西兰组成的情报联盟。

ISC认为，如果华为被排除在外，中国也会理解。就如中国也不会允许一家英国企业在中国关键的国家基础设施项目扮演重要角色。

“因此这一重要决定需要经过认真考虑，”ISC声明称，“但推迟决策已经影响到我们的国际关系：当务之急是尽快做出决定。”