中国驻欧盟使团回应欧洲议会通过涉港决议

中国驻欧盟使团发言人18日就欧洲议会通过涉港决议答记者提问，强调这是对中国内政的粗暴干涉，中方对此表示强烈不满和坚决反对。中国驻欧盟使团已第一时间向欧方提出严正交涉。

据中新社报道，有记者问及18日欧洲议会通过关于香港形势的决议，要求特区政府撤回逃犯引渡条例修订，放弃起诉并释放被拘捕的示威者，中方对此有何评论？

中国驻欧盟使团发言人表示，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。欧洲议会罔顾事实，混淆是非，且不顾中方劝阻，执意通过关于香港形势的所谓决议，对香港特区政府依法施政和中央政府对港政策指手画脚、发号施令，甚至要求特区政府放弃依法追究肇事者责任，暴露了其无知、偏见和虚伪的“双重标准”。

发言人强调，欧洲议会此举是对中国内政的粗暴干涉，中方对此表示强烈不满和坚决反对。中国驻欧盟使团已第一时间向欧方提出严正交涉，要求欧方立即停止以任何形式干预香港事务和中国内政，更不得为扰乱香港秩序的暴力违法分子壮胆撑腰。

发言人同时指出，新一届欧洲议会刚刚选举产生，中欧关系面临新的发展机遇。欧洲议会通过上述决议，对外释放了明显错误信号。欧方应恪守其重视中欧关系的承诺，以实际行动同中方相向而行，维护中欧关系健康稳定发展。