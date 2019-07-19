华为：已在全球签署50多个5G商用合约 前5个月手机销售达亿台

华为公司董事、公共及政府事务部总裁陈黎芳18日在布鲁塞尔说，华为已在全球获得50多个5G商用合约，其中28个来自欧洲；终端业务方面，今年前5个月华为已在全球销售1亿台手机，比去年提前大约50天达到这一数字。

据新华社报道，陈黎芳说，美国把华为加入“实体清单”以来，可以看到欧洲客户是支持华为的，华为在全球获得50多个5G商用合约，其中28个来自欧洲，“客户给华为的订单就是给华为的信任选票”。

她说，欧洲围绕5G网络安全的讨论是理性的，美国政府的讨论不太有逻辑。华为是在中国成立的，但其网络设备有很多器件和贡献来自欧洲、美国、日本及其他国家。

陈黎芳指出，华为的竞争对手爱立信和诺基亚在中国获得较好市场份额，还中标中国移动的核心网业务，而核心网是移动通信网络里非常重要的部分。是不是华为因此就会要求欧洲同等对待华为呢？她说：“华为没有这样的要求。我们要凭的是自己的产品好不好，自己的服务好不好，自己的技术是不是先进，要让客户喜欢你才会买你。”

谈及华为的终端业务，陈黎芳说，华为手机上半年销量喜人，截至5月30日已销售1亿台，今年新发售的P30手机，仅用85天就卖了1000万台，而去年P20手机销售1000万台用了100多天，可以看出消费者非常喜爱和欢迎华为手机。

陈黎芳还介绍了外界关注度较高的鸿蒙操作系统的情况。她说：“鸿蒙操作系统其实已经（开发）很多年了。它不是为手机操作系统设计的，是用于工业系统，主要特点就是时延非常低，毫秒级到亚毫秒级。第二个特点是极安全，非常的安全，它的架构是非常领先的……但并不是用于手机操作系统。”

关于华为的研发情况，陈黎芳说，华为很早就确定将收入的10%以上用于研发。2018年华为投入研发的资金高达150亿美元，占收入的15%；未来5年的研发投入将超过1000亿美元。