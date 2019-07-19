国际金融协会：中国债务规模超GDP的三倍

国际金融协会( Institute of International Finance)表示，中国债务总规模增至国内生产总值的303%。

据美国之音和路透社昨天（18日）综合报道，该协会本星期发布报告说，2019年第一季度，中国企业、家庭和政府的债务总和已超过GDP的三倍，去年同期的这个数字为297%。

国际金融协会表示，尽管中国努力抑制影子银行的放贷（这是中国总理李克强的主张），导致非金融企业债务缩减，但其他领域的净借款已经导致中国总债务超过40万亿美元（54.26万亿新币），约为全球总债务的15%。不过，该报告也强调世界各地的债务水平普遍升高。

路透社表示，为了重振投资和保护就业，中国一直在鼓励银行业增加放贷，尤其是对面临困难的小企业。此外中国还实施了规模达数十亿美元的减税和基础设施投资。

彭博社则表示，就目前而言，加速债务增长，似乎是中国决策者为阻止经济放缓而愿意付出的代价。

过去有中国专家指出，地方政府大举借债，但都不想还债。

而中国官员一如既往地强调，债务风险整体可控。

中国财政部周二宣布，上半年累计发行新增地方政府债券2.1765万亿元人民币，相当于3165亿美元。