美软件企业停止合作 大疆表失望

一家为美国多州执法部门，以及一些其它美国公共安全机构提供无人机技术的供应商CAPE公司当地时间17日宣布基于安全问题，将停止于中国无人机制造商大疆（DJI）合作。大疆回应称对CAPE公司基于错误信息作出的决定感到失望。

据彭博社报道，总部位于加州雷德伍德市的创业公司CAPE计划于17日通知客户，将停止向其客户销售与中国无人机兼容的软件。目前美国境内使用的绝大多数无人机都是由大疆制造的。

“来自不同联邦机构的声明引起了合作伙伴和潜在客户的关注，”CAPE首席执行官Chris Rittler说。

CAPE开始要求新客户从已批准的制造商名单中进行选择，目前名单里只有一个选项：Skydio Inc.。这家创业公司距离CAPE的硅谷总部一英里，最近开始与国防部合作。CAPE将允许现有客户使用他们的大疆无人机，直到合同结束，持续时间不超过一年。

报道称，大疆的遭遇与中国电信设备公司华为技术有限公司相呼应，特朗普政府几个月来一直将其作为国家安全威胁，利用这些担忧限制其进入美国市场。

在6月底美国参议院通过的《国防授权法案》（NDAA）中，禁止中国无人机用于美国军事用途。美国议员们称中国无人机可能会向中国政府发送信息，或被黑客利用进行网络攻击或其它类型的攻击。

在上个月大疆发给参议院小组委员会的一封信中，否认了它向国外发送视频片段的指控，表示大疆已经制造了没有互联网功能的定制无人机用于美国政府项目。

对CAPE的决定，大疆发言人迈克尔·奥尔登堡（Michael Oldenburg）在一封电子邮件中表示失望。

而观察者网引述大疆提供的声明，指大疆表示，一直以来高度重视信息安全问题，“我们技术的安全性已经在全球得到反复验证，其中也包括美国政府和美国领先企业的独立验证。”

“当用户使用大疆无人机或其他技术产品时，所生产、存储和传输的数据都完全由用户掌握，”大疆表示对CAPE公司基于错误信息作出的决定感到失望，“但这不会影响大疆继续在全球发展客户及合作伙伴关系，全球范围内有超过520个公共安全机构信任并使用大疆的无人机产品执行关键任务。”

大疆同时指出，CAPE是众多使用大疆SDK的开发者之一，CAPE向使用无人机的客户提供数据管理和云服务平台，是一家企业软件供应商。大疆不知道CAPE是否打算更改已有客户的服务，大疆认为这属于CAPE和其客户之间的协商。

大疆还曾在7月9日宣布，旗下一套安全解决方案获美国内政部审查通过。后者在测试过程中，使用了大疆两款无人机机型。

美国内政部在7月2日发布的报告中提及此事。该部门对大疆两款无人机进行了总计1245次（总计538小时）测试飞行，期间未发现“数据外泄”情况，且无人机运作良好。

当时大疆北美业务部副总裁瑞贝里奥（Mario Rebello）还表示，“美国内政部认为，大疆产品软件硬件解决方案可满足客户对数据安全的要求，予以批准。对于本次解决方案获批，我们表示感谢。该解决方案可让营救人员在紧急情况发生时，更有效地拯救生命。”

这个月，美国内政部还发布了针对政府使用的大疆无人机分析报告。该机构建议批准大疆的产品，但建议将其使用限制在涉及可安全公开的数据的非敏感任务中。该部门批准大疆的一个原因是缺乏任何可行的国内替代品。