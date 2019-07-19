港35名政商经教界名人促设独立调查团

香港政府提出修订《逃犯条例》后，自今年6月起接连引发多场大型游行。香港35名政治、经济、教育、宗教界及前政府高官再以个人名义，发起题为“政府主动促进和解各方坚守和平克制”的联署。

据香港01今天（19日）报道，这次联署共35人，除了早前曾联署要求成立独立调查委员会，并暂缓检控的八名前官员外，还有有教育界、宗教界、经济学者、商界人士参与。

联署称，接连的和平游行演变成警民冲突，他们见事态恶化，忧心忡忡，呼吁各界放下敌意，共同谋求走出困局之路。

联署声明表示，目前“警民关系超越临界线，危险境况已在滑坡边上”，呼吁港府勿把前线警务人员推向政见对立的前缘，政府应该带动和解，在不针对任何一方下，成立法定独立调查委员会。

对于示威者的不满，联署表达了理解，但也表示暴力不仅分化社会，而且使人偏离初心，呼吁示威者不要以危害人身及生命方式表达抗议。

联署还促请警方以香港社会利益为依归，在处理突发冲突时尽力避免矛盾升级。

以下为联署全文：



政府主动促进和解各方坚守和平克制



《逃犯条例》修订自六月起引发连串大型公众游行和抗议行动，由于特区政府的回应和民众诉求之间存在落差，接连的和平游行或请愿常演变成警民冲突，暴力在恶性升级，警民关系超越临界线，危险境况已在滑坡边上，大众忧心忡忡。



我们是一群热爱香港、长期参与香港发展，并以此地为家的香港人。眼见事态恶化，有感降温之逼切，否则后果不堪设想。我们恳切呼吁各方当下必须克制，放下敌意，甚或暴力抗争，再谋求走出困局之路。我们呼吁：



行政长官及特区政府

o展现作为特区领袖的政治道德勇气，从香港社会整体利益出发，以实际行动化解当前社会日深的矛盾；

o政治问题始终要政治解决，不把前线警务人员推向政见对立的前缘；

o政府带动和解，成立法定独立调查委员会，以较宏观视野和范围调查过去一个多月的冲突由来和过程。调查旨在寻找真相，并非针对任何一方，并在共同认识的真相基础上，吸收经验和教训，走向和解，修补各方关系。调查过程期间，社会矛盾亦可开始缓和。倡议独立调查委员会之框架，社会舆论趋向共识，我们恳请行政长官和特区政府再三考虑。



示威人士

o我们理解众多请愿和示威人士目前的不满和失望。

o市民和平、理性及非暴力表达意见的权利，是必须受到尊重和保护。

o我们恳请示威或请愿人士纵有多大不满，亦不要以危害人身及生命方式进行。社会议题的争取总有其过程，能持续凝聚大多数人的支持才是成功关键。暴力每每带来仇恨，不单分化社群，亦诱发更多暴力，使人偏离初心，主动或被动的流血、失去自由、甚至牺牲。



警务人员

o我们感受警务人员的工作压力和面临的挑战。

o警务管理层在制定应变指挥策略时，应以社会利益为依归，尤其是在处理突发冲突，尽力避免矛盾进一步升级，并考虑对大多数市民的影响、无辜市民和示威者的反应，以及前线警务人员的安全。

o警务人员务必以专业纪律执行职务，维持警队在市民心目中应有的良好形象。



新闻自由

o新闻自由是香港的核心价值之一，我们呼吁各方必须尊重和保护。



香港是我们珍视的家，近月来的事态发展，迫使我们直面社会何去何从的问题。警民本无辜，在这危急时刻，我们冀望行政长官和特区政府展现领导风范，以政治手段解决政治问题，尽速设立独立调查委员会。此乃减免武力冲突以至纾解社会危机之关键所在；各方务必克制，免让仇恨蔓延，撕裂加深，给香港重新出发的机会。

联署人（注：联署次序以姓氏笔划序排列，他们均以个人名义联署，括号内为记者补充资料。）



方敏生（前监警会委员）

王维基（港视主席）

李少南教授（香港恒生大学传播学院教授）

李芝兰教授（香港城市大学公共政策学系教授）

刑福增教授（中文大学崇基学院神学院院长）

吴永顺（建筑师学会前会长）

沈祖尧教授（香港中文大学前校长）

邱诚武（运输及房屋局前副局长）

林一星教授（港大社会工作及社会行政学系系主任）

林本利博士（经济学者）

林健枝教授（中大地理与资源管理学系客座教授）

林崇智牧师

郭国全（前政府经济顾问）

袁天佑牧师（前循道卫理联合教会会长）

袁莎妮（香港总商会总裁）

袁国勇教授（港大微生物学系讲座教授）

陈恩明牧师

陈智远（食物及卫生局前政助）

陈龙生教授（香港大学附属学院校长）

陈韬文教授（中大荣休 授）

梁敬国（商务及经济发展局前副局长）

梁万福医生（香港老年学会会长的老人科专科医生）

莫宜端（劳工及福利局前政治助理）

黄英琦（香港当代文化中心创办者及荣誉总监）

叶根铨（前财政司长政助）

蒲锦昌牧师

蔡元云医生（突破机构创办人）

蔡少绵（环境局前政助）

卢龙光牧师（基督教循道卫理联合教会前任会长）

戴健文（邻舍辅导会副主席及署理总干事戴健文）

萧伟强（劳工及福利局前局长）

关焯照博士（经济学者）

罗永聪（前财政司长政助）

罗庆才牧师（香港浸信会联会会长）

苏钥机教授（中大新闻与传播学院教授）