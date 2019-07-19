九旬老人成扫黑嫌犯 其孙：父亲曾举报村支书

中国江苏邳州81岁、91岁老夫妇被列为扫黑嫌犯，被网友称为“史上最老黑恶分子”。另外还有其54岁的儿子陈广礼。这对老人的孙子表示，父亲陈广礼一个月前曾举报村支书，并怀疑其父被抓和此事有关。

据《新京报》报道，陈广礼之子陈森（化名）今天（19日）表示，陈广礼一个月前曾举报陈楼村村支书。

陈森提供的一份举报信显示，陈广礼6月初曾举报陈楼村村支书王仲民故意伤人。

举报信中写道，2002年左右，王仲民在上任村支书后，为了敛取钱财，以建厂为名，非法强行将包括陈广礼家在内共六户人家承包自留田地里的50棵银杏树砍伐掉，并强占收回承包的土地，多年来陈广礼及父母多次要求给予一个说法，但均被敷衍搪塞，最后不了了之。

陈森说，父亲陈广礼平常在南京工作及生活，2011年9月9日，陈广礼回老家来看望父母，找王仲民再次商议此事，被王仲民和村委会会计打伤。

举报信为陈森从村民处获得，他怀疑父亲陈广礼这次被抓和此有关。另据陈森介绍，陈广礼曾打12345市民热线反映情况，对方称7月4日（周四）给回复，但就在当天陈广礼被邳州警方跨市逮捕。

据陈森回忆，7月4日，一群邳州便衣警察出现在陈广礼的南京家中，陈广礼拨打了南京报警电话，警方过来询问，便衣向南京警方出示了一张拘留证，便把陈广礼带走了，关押至今。

中国邳州警方今天（19日）通报，老人儿子陈广礼指使两老人长期无故霸占村集体房屋，拒不退出 ，在警方调查期间多次到派出所辱骂民警，阻拦调查。因涉嫌寻衅滋事罪，老人儿子被警方依法刑事拘留，两名老人被取保候审，案件正在进一步办理中。