百余美国专家联名吁政府坚持对抗中国的路线

在九十多名美国专家发表《中国不是敌人》的公开信后，百余名美国各界人士联署了一封致美国总统特朗普的公开信，呼吁美国政府坚持目前采取的对抗中国的路线。

据美国之音今天（19日）报道，这封公开信由退役美国海军上校、前美国太平洋舰队情报和信息行动主管法内尔（James Fanell）执笔，获得了约130个签名，签名者包括美国退役军人、前情报官员、学者、教授、智库成员等人士。

公开信写道：“在过去的四十年里，美国奉行与中国接触的开放政策，极大造成了美国国家安全的不断削弱。不能允许这种情况继续下去。”

信中说道，在过去四十年中，许多美国外交政策专家没有准确地评估中国的意图，这些“与中国接触”学派的追随者们告诉美国的政策制定者，一旦达到足够的经济现代化水平，中国将成为一个“负责任的利益相关者”，但是这种情况没有发生。

法内尔在信中表示，他和签署人坚定地支持中国人民，但不支持中国政府。他在信中表示赞同美国政府的国家安全战略。

本月早些时候，包括前外交官在内的90多位美国亚洲事务专家在《华盛顿邮报》上发表给特朗普总统和国会议员的公开信，称“中国不是敌人”，并表示两国关系的恶化不符合美国及全世界的利益。