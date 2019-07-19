港媒：中国将举行规模“远超以往”国庆大阅兵 亮多款新武器

（香港讯）消息人士说，中国首都北京今年10月1日将举行规模“远超以往”的国庆70周年阅兵暨巡游活动，以回应国际和区域因地缘政治出现的冲突，并向世界宣示中国国家主席、中央军委主席习近平的“能战方能止战”思想。

《明报》19日引述多个消息来源报道，此次阅兵将展现解放军军改后的战斗力，展示作为战略核打击力量、一直未以真面目示人的洲际弹道导弹东风31A改进型，并让航母飞鲨中队的歼15舰载机列队飞行。

消息透露，作为历次阅兵最为外界关注的战略导弹方队，将首次以火箭军的身份参加检阅。此外，于2015年12月31日正式成立的解放军战略支援部队，也会首次亮相阅兵式。、

空中梯队方面，曾在2017年内蒙朱日和阅兵中出现的新型隐形战机歼20，这次也将成规模地出现在阅兵式上。消息人士说：“这是歼20首次大批次出现在公众眼前，也证明歼20已大规模装备部队，并已形成足够战力。”

空中梯队还会有新型预警机、空中加油机、歼11B、运8等空军新型主力战机。而隶属于陆军航空兵、以武直10为代表的空中梯队也将出现在受阅空域。此外，隶属于航母飞鲨中队的歼15舰载机，也有机会在阅兵式展示“真面目”。

另外，本次阅兵有多个受阅方队来自抗美援朝时期的英雄部队，有曾被开国元帅彭德怀授予“万岁军”之称的82集团军（原38军）、以参加“米格走廊”空战成名的空四师和特级战斗英雄黄继光生前所在的空降兵第15军，均会以受阅徒步方队及车辆方队出现。

消息人士说，目前各军种的参阅队伍正密锣紧鼓加紧训练，而除阅兵外，当日还将举行大型巡游，除有航天、航海等展示中国高新科技的团队外，将主要展示“一带一路”相关建设的内容，北京多所大学的外国留学生也被组织参加特别节目。官方目前仍没透露本次阅兵和巡游的情况，但要求参加民间巡游的人士封口，禁用手机即时通讯软件谈论及发布相关消息。

中共1949年建国以来，曾先后十多次举行国庆首都阅兵。1949年10月1日的开国大典，受阅部队以步兵、骑兵为主，技术兵仅占3％，海军只有两个排，空军只有17架飞机。1984年建国35年阅兵，中国战略导弹方队首次受阅。而在60周年的阅兵中，共出现56个方队和梯队，其中徒步方队14个，装备方队30个，空中梯队12个。而这次规模若超越以往，意味着方队和梯队数量将多于56个。