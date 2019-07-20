美媒：美重量级参议员再提法案 防止解禁华为

美国国会三位重量级参议员当地时间星期四（18日）再提出一项法案，禁止将华为从实体清单中除名。

据美国之音报道，美国三位共和党籍参议员罗姆尼（Willard Romney）、鲁比奥（Marco Rubio）、柯林斯（Susan Collins）敦促参议院军事委员会将类似条款写入《2020年度国防开支法案》。他们提出的《2019禁止华为法案》（The Huawei Prohibition Act of 2019），要求在美国商务部长认证华为不再是国家安全威胁之前，禁止将华为从实体清单中撤除。

按照该法案，美国商务部长必须认证，华为或其高管在认证前的五年内没有从事违反美国或联合国制裁令的活动；华为在这五年期间没有从事盗窃美国知识产权的行为；华为不对美国电信系统或关键基础设施构成持续威胁并且不对美国盟国的关键基础设施构成威胁。

在三名议员推出这项法案之前，鲁比奥和罗姆尼都在星期二联署了美国国会参众两院两党议员提出的《捍卫美国5G未来法案》。

《捍卫美国5G未来法案》将把美国总统特朗普之前颁布的可禁止威胁国家安全的外国企业参与美国5G系统的行政命令法律化，并将禁止在没有国会行动参与下将华为从商务部实体清单中撤除。

这两项法案不同的是，《2019禁止华为法案》要求美国商务部长而不是美国国会认证华为不再对美国构成威胁，才能对华为解禁。