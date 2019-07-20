美军高官：中国军力或很快超越美国印太驻军

美军印太司令部司令戴维森称，中国军力可能在未来短短几年中在量与质方面都超越美国在印太地区的军事部署。不过他也表示，美军高层没有人说要跟中国对抗，也无意要遏制中国，相反，美军希望继续与中国军队对话和互动。

据美国之音报道，美军印太司令部司令戴维森（Philip Davidson）星期四（18日）在科罗拉多州阿斯彭安全论坛上描述了近些年来中国军力迅速扩张的状况。他说，从武器装备的数量来说，中国的军力即将超越美军在印太地区的部署。

戴维森称，“当我检视作战能力与军队面对的问题时，我们看到在未来一、两年中，中国实质上将在数量上超越印太司令部所能指挥和控制的军事资源。”

戴维森还说，因为中国正在大力发展军事科技，中国军力的质量可能也会在不久的将来超过美军。

戴维森提出：“我们看到他们在空中、海上、陆地、太空和网域的能力建设。如果我们不主动积极地采取行动，我们将遇到中国真的在下个年代中期超越我们的风险。”

不过，戴维森也表示，美军高层没有人说要跟中国对抗，也无意要遏制中国，相反，美军希望继续与中国军队对话和互动。

戴维森称，他一直希望能与中国南部战区司令部建立热线联系管道，以降低在南中国海发生冲突的风险，但中国尚未作出积极回应。

美国去年公布的国防战略将中国和俄罗斯视为主要竞争对手。五角大楼和军方最高官员们说，中国是美国将长期面对的安全威胁，但是美国拥有一项中国不具备的优势，就是在印太地区的盟友和伙伴关系。

美国国家军事学院退休教授、前海军上校科尔（Bernard Cole）对美国之音说，美军自身的实力也正在加强。

科尔说，“在过去几十年中在世界各地提供反恐军事支持之后，美国海军过去几年大大提升了战备能力。我们比1990年代以来的任何时候都更强。”

美军印太司令部属下有38万军人和文职人员。其中，太平洋舰队拥有200艘军舰，包括五个航母战斗群，1100架飞机和13万名水兵和相关文职人员。海军陆战队太平洋部队拥有86000名军人和640架飞机。空军太平洋部队拥有46000名飞行员、地勤人员和相关文职人员以及420架飞机。陆军太平洋部队则有11万人和300架飞机。