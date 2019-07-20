李小龙故居面临拆卸 “小龙迷”促港府收购

今天（20日）是武打巨星李小龙逝世46周年的日子，但李小龙位于香港九龙塘的故居却面临拆卸，估计两星期内就会夷为平地。

据《明报》报道，李小龙会会长黄耀强表示，已发起全球联署，并向香港特首林郑月娥、香港商务及经济发展局长邱腾华等发公开信，希望政府可收购或以换地方式保留并修复李小龙故居，让其故居发展成独一无二的景点。

黄耀强介绍，李小龙故居的翻新装修工程原已开展半年，业主最近发现翻新费与重建费用相当，才决定拆卸重建。他说业主非坚决拆卸，若政府愿意介入承担，业主也愿意停下工程与政府商讨解决困局，某程度上是看政府的态度。

他还表示，香港政府兴建一条天桥便要17亿元(港币，下同，2.96亿新币)。经他们计算，只需约五亿元便可收购和修复李小龙故居。

黄耀强指出，在目前社会氛围下，希望政府可做一件大家都欢迎的事。

黄耀强还透露，李小龙的弟弟也希望能保留李小龙故居。若政府没有回应，他们会考虑牵头众筹，但因金额非常庞大，短期内未必能筹到，故也会向商家发信，以及寻找不同渠道与政府商讨。

香港商务及经济发展局回应称，与李小龙故居的业主商讨国，但未能在复修规模上达成共识。双方最后认为在香港文化博物馆设置李小龙专题展览，也是对李小龙表达怀念的方法。业主自2010年后没再就复修故居一事与商务及经济发展局接触。