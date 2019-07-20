孙杨律师要求国际体育仲裁法庭听证会公开受理

中国游泳奥运冠军孙杨的律师团队19日发表声明说，孙杨要求国际体育仲裁法庭（CAS）举行听证会的时候，向公众开放，以求公开透明，证明自己的清白。

据新华社报道，声明中表示，有关中国境外媒体曝出的孙杨去年不配合兴奋剂检测事件，国际泳联反兴奋剂法庭早些时候给出了“无过错”的裁决。这一本应是保密的内容，于14日被澳大利亚媒体在韩国光州游泳世锦赛游泳项目开赛前夕进行了报道。对此，孙杨的律师团队批评其“公然违反保密规定”。

此外，世界反兴奋剂机构（WADA)对国际泳联的裁决表示质疑，要求CAS举行听证会重新受理此事。孙杨的律师团队指出，“WADA此次上诉CAS，只应由CAS受理，孙杨反对澳大利亚媒体对其进行审判，并在互联网上煽动第三方对其产生负面和诽谤反应”。

有消息称CAS将于9月举行听证会，然而在CAS官网上目前尚没有相关信息。

声明强调，有媒体表示去年9月孙杨在家中接受兴奋剂赛外检测时，不配合检测，与检测人员发生冲突，并砸坏了血样，“这完全是错误信息。事实是孙杨全力配合检测，但是他发现其中一名检测人员在未经他许可的情况下，用手机拍摄视频。此后他还发现进行血液检测的人没有检测人员的证件和资质，也没有护士证（这在中国是违法的）。此后，在医疗专业人士和中国游泳协会的指导下，孙杨要求兴奋剂检测机构更换有资质的检测人员，不管多晚他都可以等待和配合，但是遭到了拒绝。最终，在场的兴奋剂检测人员决定停止检测，并将血检样本还给了孙杨。”

孙杨已收获九枚世锦赛金牌，目前正在光州准备第七次征战世锦赛，全力冲击200、400和800米自由泳以及接力项目奖牌。