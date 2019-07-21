【任达华遇袭】深夜回港医治入住ICU 英皇老板杨受成探望

港星任达华（华哥）20日在中山出席活动时遇袭，被割伤四只手指和腹部，在当地完成手术后当晚返回香港，送入香港港安医院。英皇高层杨受成夫妇和霍汶希（Mani）离开医院时，表示华哥现在ICU，有多名专科及华哥的家庭医生诊治，不排除今天再做手术，而华哥的手部伤势较严重。



据《星岛日报》报道，昨晚上9时45分，华哥的太太琦琦和女儿先乘座驾到医院；十分钟后，英皇高层霍汶希（Mani）和女同事抵达医院与医护人员先行商讨安排事宜；而医院侧门亦准备了病床等候。Mani向在场传媒交代华哥近况说：华哥幸好无伤及内脏，但未知须留院多久，要先做检查。

大约半小时后，华哥乘座的金色中港车牌七人车抵达，在门外停泊后开启尾门，睡在病床上的华哥盖上毛毡、戴上口罩和手术帽，只露出双眼，而双眼紧闭，传媒叫华哥加油打气，他继续休息。而医护人员就慢慢将华哥移送到病床上送入院内。

过后，霍汶希告诉传媒，任达华需要休息，即使要动手术也要等到21日早上。此外，她透露公司亦聘请了三名保安驻守，并指出一切费用将由公司负责。至于今后旗下艺人在内地参加活动时是否将加强保安，霍汶希说：“其实昨日已经有保安，但暂时旗下艺人出席公开地方，将不会安排互动环节及其他人上台合照。而华哥原定要到北京参与电影《小Q》的宣传活动，但华哥的所有工作和广告都会暂停，现在全公司最担心的是华哥的身体状况。”