港建制派集会“守护香港” 三大官媒吁各界集中经济民生

香港建制派昨午（20日）在金钟添马公园举行“守护香港”集会，三间大陆官媒均就此发表评论文章，呼吁香港各界应集中精力发展经济民生。

《人民日报》今日（21日）发表题为《共同反对暴力珍惜法治秩序》的评论，称反对暴力、维护法治和安定、“不能再乱下去了”等是香港主流民意，也是所有关心香港人的共同心声；期待香港各界团结一致，共同反对暴力，支持特首和特区政府落实“一国两制”、凝聚社会共识，集中精力发展经济、改善民生、促进和谐。

新华社昨天发表题为《齐心反暴力共同护香港》的时评文章，表示广大香港市民所守护的是生于斯长于斯的家园，更是香港长期以来引以为傲、赖以生存发展的法治基石。连日来，香港“沉默的大多数”开始密集发声，愈来愈多的人站出来向暴力说“不”，支持特区政府和警方依法履行职责，支持有关机构依法追究暴力犯罪者的刑事责任，重塑法治环境。文章呼吁，香港各界应理性团结，聚焦经济民生。

《环球时报》昨天也发表题为《香港“沉默的大多数”不会永远沉默》社评，称维护香港法治，反对暴力，进而守护香港的经济和安宁生活是聚集者们的主要诉求，是在之前示威屡现严重暴力、一些暴力示威者的气焰愈发嚣张的背景下，香港民众的一次集体呐喊。评论认为，社会急需冷静下来，在修复法治权威的基础上，重新将公众的注意力凝聚到城市建设，针对各种问题，尤其是让年轻人感到困扰的问题制定切实有效的对策，通过改善他们的工作和生活条件，将更多的年轻人争取到主流价值阵营中来。