北京女大学生开网店卖假货获利百万 被判坐牢四年

北京一名女大学生耿某在大二休学后开网店，通过销售假冒香奈儿、爱马仕等九个品牌，注册商标的198种商品，两年内销售金额高达591万余元人民币（下同，约116万新元），获利百余万元。

据《钱江晚报》报道，本案18日在北京市门头沟法院开庭审理并当庭宣判，耿某因犯销售假冒注册商标的商品罪一审获刑有期徒刑四年。

耿某却辩解，指买家知道自己店内均为假货，自己没有欺诈。但对公诉机关的指控，耿某表示认可，并自愿认罪认罚。

她称自己只是为了赚钱养家。因为商品价格比专柜价格便宜很多，她认为买家也清楚这些商品并非正品，因此不存在欺诈和欺骗，其商品质量是有保证的，不然店铺也不会经营两年多，“我们都是达成共识的”。

然而，在耿某的店铺内，不少商品描述都有“防伪”、“接受验货”、“原厂机械机芯”等承诺。耿某称，商品的部分原材料是得到了厂家授权的，如皮料有相应厂家授权，但最终产品没有得到品牌授权。对于这样的进货渠道，耿某坦然承认是不正规的，其也认可销售的商品均为假货。

耿某的辩护人提出，耿某网店中商品的实际销售价格与正品价格有较大差距，不宜按正品价格进行鉴定和认定。

但公诉人表示，根据两高的司法解释，在侵犯知识产权的刑事案件中，如果能够查清销售价格，则应按实际销售价格认定，公安机关提取了耿某的店铺销售记录。但因查获的部分商品尚未上架销售，故应按市场价格计算，且在计算犯罪数额时，已扣除了不能销售的残次品价值，故鉴定机构认定耿某涉案销售金额为591万元是适当的。

门头沟法院经审理认为，耿某明知是假冒注册商标的商品而销售，数额巨大，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪。鉴于其犯罪行为有部分未遂，且系初犯，故当庭作出一审宣判，耿某获刑有期徒刑四年，并处罚金120万元。

检察官提醒，事实上，不仅制假售假可能构成犯罪，知假买假的买家也是这种行为的助推者。希望所有的市场参与者都能秉持诚信进行市场活动，维护市场的公平秩序。