台清华与台积电联合开设半导体课程

台湾清华将与台积电合作开设全校性的半导体学程，培养学生次世代元件开发及先进制程整合能力，修完此学程的学生在学期间即有机会进入台积电实习，毕业后保证正职面试机会。这是台湾顶尖企业与顶尖大学首度携手规划系统性的课程。

据中时电子报报道，台湾清大与台积电最近在校召开学程说明会，吸引超过百位台湾清华大学工科系、电机系及工学院学士班的大学部及硕博士生参加并提出申请；甚至还有二十余位交大、成大、台大、中山、中央大学的学生也想申请。

此学程由台湾清华大学工科系与电机系共同规划，工科系主任巫勇贤表示，台积学程将开出相当丰富的课程，其中包括“次世代元件开发”、“先进制程整合技术”与“材料分析技术”等系列课程，都是业界认为未来人才必备的专业知识，并邀请台积电主管教授部分课程，希望透过案例分享加强学生实作经验。

巫勇贤指出，含神经运算的新型态记忆体是学程中很具特色的课程，现有电脑架构中运算单元与记忆单元分别独立运作，处理资料时必须将资料反覆在运算单元与记忆单元中传输，耗时又耗电；新型态记忆体不仅速度快、耗电低、且具有同时运算与储存的能力，让电脑拥有像人类般发达的神经元群，面对指令能更迅速反应，是积体电路技术加速人工智慧与机器学习发展的关键。

台积电科技委员张泽恩指出，他自己也是科班出身，取得博士学位后进入业界，才发现教科书与业界最尖端技术还是有些差距，满腹的理论却不知如何应用。双方此次合作，单是在课程的规划设计上，就花了很长的时间讨论才定案。他认为，台积电与清华大学合作开课，是实践学用合一的最佳方式之一。

台湾清大电机系大二生张薇说，之前曾参加台积电菁英种子营，激发她想进台积电研发部门的想法，因此，一听到学校要开“台积学程”，就立刻提出申请。她表示，很期待新开的新型态记忆体课程，未来想研究非挥发性记忆体。