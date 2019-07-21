章莹颖案律师:凶手将终死牢里 两周后可知是否上诉

在中国访问学者章莹颖遇害的第769天后，这场牵动无数人心弦的案件终于在7月18日迎来最后的宣判，被告克里斯滕森被判处终身监禁，不得保释。在案件审判尘埃落定之际，章莹颖家人的援助律师接受媒体采访，就与案件相关的一系列问题进行解答。

综合芝加哥《论坛报》、美国中文网19日报道，章莹颖家属的援助律师王志东日前接受媒体采访时称，克里斯滕森至今也没有交代莹颖的遗体下落，虽然章家人不会放弃寻找莹颖，检察官也表示会继续寻找莹颖遗体，但目前他也没有实际的、可行的方案或者线索。

伊利诺伊州当地的案件调查人员也表示，尽管检方和章莹颖家人称不放弃继续寻找章莹颖，但找到章莹颖遗体的可能性已微乎其微。

王志东说，在这个案件中，莹颖的家人并不是审判的一方，审判的一方是美国的检察官，另一方是被告和被告的律师。如果要提起上诉，只能是美国的检察官，或者被告及其律师，家人没有提起上诉的权利或者资格。

至于检察官会不会上诉，王志东表示，目前还没有讨论过这个问题，不过如果检察官上诉，他会非常意外。

“在美国，并不是对审判结果不满意就可以上诉，上诉的标准是要证明在初审法院，法官主持审理的时候，犯了可以被翻案的错误。”王志东认为，检察官目前尚未有这样的认识或者判断。

王志东进一步表示，被告的律师是代表被告的，被告本人是做决策的人，被告律师是他的服务人员。所以如果要上诉，只能是被告本人作出决定，律师只是按照被告意愿来为他服务。“当然在上诉这件事情上，律师也会给被告建议。究竟会不会上诉，要等两个星期才会揭晓。”王志东说。

关于目前克里斯滕森会被转移到哪个监狱服刑，王志东表示目前尚不清楚，但可以肯定的是联邦监狱。

“美国有个监狱管理局，他们会做出安排，将克里斯滕森转移到指定监狱里去，但不管克里斯滕森在哪个位置的哪个监狱，他将不得保释，不得假释，不得减刑，不得保外就医等，他终死在牢里这个结局不会改变。”王志东说。

2017年6月9日，章莹颖在伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校失踪，校园内的一处监视摄影机拍下了她失联前的最后画面，视频显示章莹颖进入了克里斯滕森驾驶的汽车。克里斯滕森后来承认让章莹颖“搭便车”，但表示自己把她放在离其上车地点几个街区远的一个居民区。不过检方认为他实际上将章莹颖带回公寓，控制这名女孩的行动，导致她流血，并在事后对公寓进行了清扫。2017年7月，美国检方正式对克里斯滕森提出控诉，如绑架杀人罪成立，他将面临死刑或者终生监禁。2019年6月3日，此案在伊利诺伊州皮欧利亚市联邦法庭开庭，并于7月18日迎来最后的审判。