东莞率先探索开展港企全程电子化登记，未来为大湾区内地城市提供可复制样板。18日，东莞市人民政府、中国法律服务（香港）有限公司、中国委讬公证人协会有限公司在莞签订了《莞港商事登记合作框架协议》，将支持香港投资者通过全程电子化方式，离岸申办商事登记。

据《大公报》报道，港企过往在登记时所递交的传统纸质文书，在电子签名互认新流程下，将会改为信息数据传递。此举也让东莞成为了内地首个和香港相关机构签订商事登记合作框架协议的地级市。今后，在莞投资的香港企业，有望足不出户享受全程电子化登记。

跨境商事登记全程电子化改革的主要困难，在于境外主体电子签名与内地无法互认。东莞市市场监管局为此进行了流程再造，通过内地委讬公证人对香港投资者及有关人员的签字进行公证，并在相关文件进行电子签名的方式尝试解决该上述问题。

此次三方签订的《合作框架协议》，有望让此项工作得到司法部在港指定的法律服务机构中国法律服务（香港）有限公司支持。《合作框架协议》明确了四方面合作内容：一是探索建立简化版公证文书信息数据库，二是推进公证文书电子信息共享，三是探索离岸申办东莞港资企业商事登记，四是推动两地商事登记交流学习。

东莞市委副书记、市长肖亚非表示，东莞通过与香港合作推进商事登记离岸受理、远程办理，以及推行“银政通”企业开办全流程智能服务一体机等改革举措，加快实现“企业开办全程电子化”“零见面”“一次办妥”等目标，努力打造与一流湾区相适应的一流便利度、一流高效率。他介绍，东莞开办企业便利度评估连续多年位列广东省地级市第一。

广东省市场监督管理局副局长张文献表示，商事制度改革的深化，未来将在事中事后监管和粤港澳大湾区的跨境商事登记服务方面发力。他说：“粤港澳大湾区要打造国际一流的营商环境，必须推进包括商事制度改革，一系列的规则对接、制度互通、理念共荣。”