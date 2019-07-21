班禅时隔五年再赴西藏阿里 开展佛事活动

班禅额尔德尼·确吉杰布20日乘机抵达西藏自治区阿里地区，受到当地各族民众和宗教界代表的欢迎。据悉，这是班禅时隔五年后第二次来到阿里开展佛事和社会活动。

据中新社报道，班禅是在完成驻锡地日喀则扎什伦布寺的一系列佛事活动后抵达阿里的。在日喀则期间，班禅朝拜了扎什伦布寺主要殿堂，接受了寺管会僧人成员和高僧朝拜，并为僧众传授了《纳唐百法》随许灌顶。

班禅传授的《纳唐百法》灌顶，受许经师加羊加措金刚上师。在为期九天的传授灌顶活动中，班禅端坐法座之上，接受高僧敬献曼札和三宝（佛像、佛经、佛塔）供养后，首先向众僧讲解、阐释灌顶内涵，教导众僧清净自身，利乐众生。

灌顶过程中，班禅左手娴熟地摇动法铃，右手不时抓取少量青稞抛向空中，带领众僧一字一句念诵灌顶经文。接受灌顶的僧众们披着黄色僧衣，盘腿坐定，凝神聆听，悉心观想，虔诚接受班禅灌顶，以激活佛性智慧，种下无量善根。

在日喀则，班禅还参加了寺庙学僧《因明学》显宗教法立宗答辩和扎什伦布寺一年一度的展佛等传统佛事活动，并举行祈愿法会和摸顶赐福活动。

诸多佛事活动中，班禅展示了精进的宗教造诣和谦虚平和的待人处事风格，始终展现出一位宗教领袖应有的风范和藏传佛教格鲁派大活佛的庄严形象。

2014年8月13日，班禅首次来到阿里开展佛事及社会活动。期间，班禅朝拜冈仁波齐神山，祭拜玛旁雍措圣湖，为僧俗信众摸顶赐福，并看望慰问了当地农牧户，祭扫了孔繁森墓。