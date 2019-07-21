国民党辅选韩国瑜 15县市长将任联合竞总主委

国民党28日全代会将提名韩国瑜参选总统，组发会主委李哲华今天说，2020采总统立委联合竞选，15党籍县市长将担任韩国瑜与各地立委联合竞选总部主委，非执政县市则由议长担任，全力辅选。

据联合新闻网报道，李哲华说，23日开地方党部主委会报时，除在全代会前交代筹备事项，也将要求15个县市长免兼县市选委会主委一职，担任韩国瑜与立委各地联合竞选总部主委，至于非执政县市则由议长担任。

国民党总统候选人就定位，多数立委选区也提名完成，党中央启动辅选规划。国民党2020辅选工作有3大主轴，党部负责辅选工作；地方联合竞选总部，负责竞选组织的工作；各地成立各种后援会，包括新住民、原住民、海外侨胞等，盼遍地开花进行助选工作。

李哲华说，九合一选战时，韩国瑜到处站台，拉抬县市长选情，“鱼帮水、水帮鱼，是很正常的事。”由具有民意基础的县市长担任联合竞选总部主委，在地方阐述执政绩效，一定也可以反映到总统候选人身上，相辅相成。

国民党操盘人士指出，党中央跟韩国瑜阵营的分工体系，应会在全代会后逐渐确立，基本上韩主导、党部辅佐，但若韩国瑜希望党部扮演更积极的角色，到时上天下地党部也会全力配合。

在总统与立委联合竞选方面，辅选人士指出，盼透过不同的途径，为总统和立委分别争取到不同的票源，发挥加乘效果；尤其是可以为韩国瑜争取到过去不足的知识蓝、经济蓝选民。

辅选人士举例，有些韩粉可能不支持该选区立委，但因为韩国瑜加持而转为支持该区立委参选人；也可能有的立委选区选民不喜欢韩国瑜，但他们所支持的立委参选人挺韩国瑜，因而支持韩国瑜。

至于韩国瑜的年轻族群支持度偏低，辅选人士认为，年轻人最常使用的媒介就是新媒体，无论是韩阵营或是党部都要努力更迅速澄清和回应新媒体的舆论，否则若让错误的讯息成为定见，就很难再翻转。

外界关注，党内初选的伤痕如何弥平，党内人士认为，没有那么悲观，这一次的初选过程公平、公开，各阵营可能对于民调有不同的解读．但是没有人指责选务不公、偏袒任何一方，这也成为初选后整合的重要利基。

党内人士指出，前鸿海董事长郭台铭的竞选团队多数是鸿海体系或是外聘，并非党内原有体系出身，跟国民党内连结不深，顶多就是支持郭台铭的党员、粉丝的情绪难以平复，但等到情绪过了，或是民进党又做了怎样的攻击，蓝军自然会集结。不过，最后关键还是在于国民党和韩国瑜之后的作为，若能避免出包，相信势必能团结蓝军，争取胜选。