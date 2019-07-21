周杰伦大陆粉丝刷数据超流量登顶引网友关注

没发新单曲、没出新专辑，台湾歌手周杰伦21日凌晨被大陆粉丝推到“微博超话排行榜”榜首，瞬间引爆此间娱乐话题。

事实上，该事件起因在于五天前，一位网友16日在网上发问，“周杰伦微博数据那么差，为什么演唱会门票还难买啊？”核心问题就是周杰伦粉丝真有那么多吗？

据中新社报道，在大陆娱乐界，数据是粉丝经济的“标配”产物，如超话、热搜等排名就是“流量”的具象化表现，意味着明星到底有多“火”，做数据也成为一种“饭圈文化”，粉丝为自家偶像转发微博、冲热榜话题等。但众所周知的是，虚拟数据中存在着巨大的水分空间。

该网友问题一出，周杰伦的粉丝们群起表示不同意，并集体以实际行动开始了刷数据打榜的“战斗”。

之所以称为“战斗”，是因为在大陆网络中，类似微博超话这样的打榜，有着一系列的操作规程，例如签到、转发、领积分、捐积分等步骤，而被誉为“顶级流量”的男歌手蔡徐坤则常年位居超话榜首，粉丝们对这一套流程可谓驾轻就熟。

据蔡徐坤工作室公布的数据显示，其粉丝微博数量已突破数千万，其中18岁及以下粉丝数量排名第一。而有数据显示，63.85%的周杰伦粉丝年龄段位于25到34岁，因此大批粉丝为周杰伦打榜的画面，被网友戏谑地称作“大型夕阳红团建现场”。

被戏称为“业余中老年周杰伦夕阳红粉丝”VS“组织有序的打榜专业户iKun（蔡徐坤粉丝名称）”的操作，从16号一直鏖战到20号，周杰伦的超话排行一直名列第二，直到21日凌晨0:30，周杰伦的排行终于反超蔡徐坤，据悉微博超话系统21日凌晨还曾因二人粉丝刷榜pk，一度宕机。

虽然是娱乐事件，但有网友坦言，这不过是“天下苦流量久矣”的一次舆论反扑。一众流量明星在大陆娱乐界引发的话题往往都跟演技奇差、薪酬畸高相关联，而周杰伦所代表的实力派明星则被新生网友认为没有数据难称顶级。两派粉丝之间的争夺，不仅双方之间存在着相当的代沟，实际更凸显了粉丝选择偶像时的价值观之差异。

周杰伦出道20年，不仅创作了《简单爱》《双节棍》《青花瓷》《稻香》等经典作品，伴随一代人的成长，而且2018年初的新歌《等你下课》发布后迅速刷爆社交平台。事实证明，有实力源源不断献出优质作品的明星，才是笑到最后的那个。