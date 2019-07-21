常州失控奔驰致三死事件系司机癫痫 律师：或担刑事责任

7月17日上午，江苏常州闹市区发生一起惨烈交通事故。一辆行驶中的奔驰车突然冲入非机动车道，高速行驶中撞击多辆电瓶车，事故致三死10伤。

据中国之声报道，20日，常州警方公布事故细节，就民众最关注的问题进行答疑。警方称肇事司机当时突发癫痫，穿拖鞋。

针对网民反映的肇事车辆行车记录仪视频没有公开的问题，警方通报显示，肇事车辆没有安装车载行车记录仪。民警在现场处置时，也发现肇事驾驶人徐某春脚穿拖鞋。

有网民反映事故发生时，肇事驾驶人夫妻俩发生争吵，妻子去抢方向盘，导致车辆失控撞人。警方走访调查认为，夫妻俩婚姻关系正常，未发现徐某春、王某如有家庭矛盾、邻里纠纷、欠费欠债等反映。根据俩人的供述，送车途中徐某春突然出现晕厥，车辆失控，其妻王某如在唤醒徐某春未果、车辆偏离车道的情况下，想通过拔车钥匙让车子停下来，但未成功。警方调取事故发生前沿路视频监控显示，车辆行驶中徐某春、王某如夫妻俩驾乘行为正常，没有在车内争执拉扯等异常行为。

根据这份最新的通报，警方确认肇事驾驶人徐某春在事故发生时处于“癫痫”的“痫性发作”状态，而“癫痫发作”的诱因是徐某春“尿毒症、高血压病、心功能不全”的既有病史。徐某春在驾驶证初次领证、转籍、期满换证时提交机动车驾驶人身体条件证明，其身体状态正常。

常州市银保监分局18号下午已全面排查事故车辆及人员承保情况，并开通理赔绿色通道，责成涉事车辆承保公司做好先行赔付三责险保金112万元的准备，善处置事故工作。目前，赔偿工作已经展开。

有律师分析，如果司机突发疾病造成交通事故属于意外，因为司机在主观上不是故意也没有过失，所以通常不构成犯罪，驾驶员不需要承担刑事责任，一般按普通的交通事故处理即可。

但是，如果驾驶员明知自己患有禁止驾驶机动车的疾病，故意隐瞒，或者被确诊后没有申请注销驾驶证继续驾车上路，发生交通事故，可能面临刑事责任。