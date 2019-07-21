中国国务院港澳办、中联办强烈谴责港激进示威者

针对香港示威者今天傍晚围堵并用鸡蛋、油漆弹投掷中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室（中联办），中国国务院港澳事务办公室和中联办晚上10点40分左右表示强烈谴责，强调坚决特区政府和警队惩治。

据新华社报道，国务院港澳事务办发言人说，21日晚部分激进示威者围堵香港中联办，向该机构办公大楼门口悬挂的国徽投掷黑色油漆弹，在外墙喷涂侮辱性字句，并试图冲进办公大楼。这种行径公然挑战中央政府权威，触碰“一国两制”原则底线，性质严重，影响恶劣，是绝对不能容忍的。

发言人也说，香港警方及时采取有关行动非常必要。“我们坚定支持特区政府依法采取一切必要措施，确保中央驻港机构安全，维护香港法治，惩治犯罪分子”。

中联办负责人则表示，在21日的游行队伍到达终点后，部分激进示威者围堵中联办，破坏设施，污损国徽，喷涂侮辱国家、民族的字句，这些行径已经完全超出了和平示威的范畴，不仅违反基本法和香港本地法律，更严重挑战“一国两制”的底线，严重挑战中央权威。“我们对此表示最强烈的愤慨和谴责，并坚决支持特区政府和警队依法严惩违法暴力行为，维护香港的社会稳定”。

该负责人强调，中央驻港机构严格按照宪法、基本法和中央授权在港履行职责，不容挑战。他呼吁香港社会全体市民认清极少数激进分子的暴力危害和本质，坚决维护“一国两制”，维护法治。