人民日报：中共中央权威不容挑战

中国官媒《人民日报》评论员今天发表文章“中央权威不容挑战”，批评香港部分激进示威者昨日围堵中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室（简称中联办），文章称此行为公然挑战中央政府权威，触碰“一国两制”原则底线，绝不能容忍。

该社评指出，此次围攻香港中联办，已经完全超出了和平示威的范畴。香港回归以来，中央（中国共产党中央委员会，简称中央）是“一国两制”和基本法的守护者，也是香港各项事业全面进步的支持者。只有维护好中央权威，才能确保“一国两制”的实践不走样、不变形，才能确保香港长期繁荣稳定和居民福祉。

社评称，“再也不能为暴力行为找任何理由了！” 并表示，“我们坚定支持特区政府依法采取一切必要措施，确保中央驻港机构安全，维护香港法治，惩治犯罪分子”，“也呼吁广大香港同胞共同努力，反对暴力，守护法治，珍惜安宁。”

以下为社评原文：

中央权威不容挑战

7月21日，香港部分激进示威者围堵香港中联办，破坏设施，污损国徽，喷涂侮辱国家、民族的字句。这种行径不仅践踏香港法治，更公然挑战中央政府权威，触碰“一国两制”原则底线，性质严重、影响恶劣，是绝对不能容忍的。

连日来，一连串暴力事件已经让香港社会不得安宁。一些极端激进分子以反对修例为名，冲击立法会大楼、破坏公共设施，殴打警察，制造爆炸物，这些暴力行为严重破坏香港社会秩序，践踏香港法治。此次围攻香港中联办，已经完全超出了和平示威的范畴，暴力性质再升级。中联办是中央政府在香港特别行政区的代表机构，依据宪法、香港基本法和中央授权在港履行职责，不容挑战。这些激进分子的暴力行为，严重违反基本法和香港本地法律。

香港回归以来，中央始终坚持贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，严格按照宪法和基本法办事，是“一国两制”和基本法的守护者，也是香港各项事业全面进步的支持者，是香港同胞合法权益的维护者。22年来，国家始终是香港发展的坚强后盾。香港的发展也始终与内地紧密相连。“香港好，国家好。国家好，香港更好。”这句话道出了香港与国家密不可分的关系。只有维护好中央权威，才能确保“一国两制”在香港的实践不走样、不变形，才能确保香港长期繁荣稳定和居民福祉。

再也不能为暴力行为找任何理由了！一个文明法治的社会，在相互尊重的基础上和平理性表达诉求是基本要求。暴力没有任何借口，法治底线不容侵犯。对暴力妥协、辩护、美化和纵容，只能使极端分子暴力行为不断升级。如果再任由他们肆意践踏香港法治，香港优势、香港竞争力都将受到侵蚀。广大香港市民必须认清极少数激进分子的暴力危害和本质，坚决维护“一国两制”，坚决捍卫香港的法律与秩序，守护好700万人的美丽家园。

“利莫大于治，害莫大于乱”。我们坚定支持特区政府依法采取一切必要措施，确保中央驻港机构安全，维护香港法治，惩治犯罪分子。也呼吁广大香港同胞共同努力，反对暴力，守护法治，珍惜安宁。我们坚信，在中央政府和广大香港市民的支持下，香港特区政府一定能恢复正常社会秩序；我们坚信，历经考验的香港“一国两制”事业，必将展现出更加旺盛的生命力。