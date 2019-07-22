科创板正式开市 中国版“纳斯达克”拉开帷幕

首批25家公司将在今天（22日）开启中国科创板上市之旅。

据《科技日报》报道，中国科学院创业投资管理有限公司副总经理汪斌称，“众所周知，与商业模式创新相比，硬科技的突破需要更大资金，但同时，由于其周期比较漫长，风险较大，这方面的投资相对比较薄弱。”

汪斌说，“所以科创板的诞生恰逢其时，将引导更多社会资金进入硬科技投资领域，攻克一批关键核心技术，它将为科技企业的发展打开新空间。”

他还表示，“科创板为科技型企业融资找到一个好的通道，同时为早期投资科技企业的资金寻求新的退出渠道，将有利于形成科技企业投融资的良性循环”。

从2018年11月5日到2019年7月22日，从宣布设立科创板并试点注册制到科创板正式开市，共历时260天。

公开资料显示，这25家公司中，除了苏州华兴源创科技之外，其余24家背后均有创投机构的身影。

松禾资本创始合伙人厉伟表示，“基于人口、资金、模式的传统红利已经向人才、生态、技术等的新型红利转换。首批25家科技企业科创板挂牌上市，拉开了中国版‘纳斯达克’的序幕。我相信，这也将推动更多的创业投资机构进行策略上的调整。”

中原证券研究所所长王博认为，“从中长期来看，科创板开板交易后将在实践中不断完善注册制和退市制度，提升科技股的IPO、估值定价和咨询建议等专业服务水平，推动我国资本市场现代化建设，帮助优质科技企业拓展融资渠道，为我国经济转型发展作出重要贡献。”