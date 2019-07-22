陆慷新职公开 华春莹接棒中国外交部新闻司司长

陆慷在7月18日的发布会上宣布将不再担任中国外交部新闻司司长、发言人。此前，新闻司副司长华春莹刚刚结束在中央党校中青班的培训，回到新闻司工作。

据中国外交部官网“组织机构”栏目“新闻司”“北美大洋洲司”最新信息显示，华春莹已任新闻司司长，陆慷则获任中国外交部北美大洋洲司司长。

根据中国外交部官网描述，赴任美大司后，陆慷的主要工作职责将包括：调研规划中国与主管地区、国家的双边关系；办理与主管地区、国家的相关外交事务，办理对外交涉；指导协调涉及主管地区、国家的具体政策和交往合作；指导驻外外交机构有关业务；承担重要外交活动、文件和文书非通用语翻译工作等。

《北京日报》旗下的“长安街知事”微信公众号介绍，自6月底以来，此前由陆慷、华春莹和耿爽三人轮值的外交部记者会，已由耿爽已经连续18次主持发言，成为唯一留守发言人。

而除陆慷之外，同为发言人的华春莹，实际上正在中央党校（国家行政学院）中青一班学习。

华春莹出生于1970年，毕业于南京大学。曾在原西欧司、欧洲司、新闻司，及中国驻新加坡使馆、驻欧盟使团工作。

2012年起，华春莹担任新闻司副司长，同时，她也是继李金华、范慧娟、章启月、姜瑜之后，中国第五位外交部女性新闻发言人。

今年3月1日，2019年春季学期中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班在中央党校开班。来参加这期培训班的，是一批年富力强的中青年干部，华春莹就是其中一位。

7月12日，华春莹在《学习时报》头版二条发布了署名文章《占据道义制高点，提升国际话语权》。近日，她已回到外交部工作。

陆慷出生于1968年5月，江苏人。作为资深外交官，陆慷曾在外交部国际司、军控司、美大司、新闻司四个业务司，以及中国驻联合国代表团、驻爱尔兰使馆、亚太经合组织、驻美大使馆工作，外交履历十分丰富。