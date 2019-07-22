港公民党和自由党为元朗站暴力事件发声

香港大批身着白衣的人众昨晚再西铁元朗站殴打香港民众，数十人受伤。香港警方姗姗来迟被多方批评，更有市民称目睹白衣人在警员面前跑过，但警方没采取拘捕行动。

据香港电台报道，香港公民党发声明强烈谴责昨晚（21日）在香港元朗西铁站的暴力行为，又批评警方失职，也对特区政府自反对《逃犯条例》修例行动以来一直没有回应市民诉求、纵容警察滥暴，酿成多次流血事件，深感愤怒。公民党认为现今社会严重撕裂的局面，特区政府须负全责。

公民党发声明批评，元朗事件中，警方仿如与黑社会协调好一样，不单有在场警员转身离去，事后在防暴警察到场增援后，竟让大批怀疑涉事的人离去，令元朗形同沦为黑社会管治。

公民党强调，政治问题必须政治解决，倚仗警队武力和黑社会暴力处理民怨只令民怨继绩沸腾，促请香港特首林郑月娥立即追究警队是否在元朗事件包庇凶徒及昨晚在中上环开枪的责任。

香港自由党对示威者围堵中联办的事件予以强烈谴责。对于元朗西铁站的暴力事件，自由党表示不能接受，促请警方严正跟进，把凶徒缉拿归案。

港区全国人大代表、工联会会长吴秋北则表示，元朗事件是6月份以来一连串暴力事件和“光复行动”所引发的升级冲突。他谴责一切形式的暴力行为，也谴责示威者包围中联办的行为。

香港民众方面，有港铁元朗站事件的目击者表示，看到警方到达元朗站时一批白衣人士离开，但警方没采取拘捕行动，只是举起警棍大声叫。他形容见到很多白衣人在警员面前跑过，部分人手上有棍和藤条，市民大叫“打人”，但警员没有执法。

自称不是任职警队的纪律部队人员曾先生致电表示，当时白衣人士围着元朗站主要出口，有过百名白衣人在月台，其中数十人在车厢追打市民，大堂只有救护员到场。

曾先生表示，牵涉人命的事件，警方一般会和救护员同时收到通知，警方这么迟抵达现场是非常罕见的。

还有元朗市民称有财务丢失，有市民投诉不满警方执法不力。