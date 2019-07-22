彭博社：禁令之下 伊朗石油仍不断运往中国港口

有知情人士称，数以百万桶计的伊朗石油正卸载到中国港口的储油罐中，在这个全球最大的石油购买国门口越积越多。

据彭博社今天（22日）报道，了解中国数个港口作业情况的知情人士表示，在美国禁止购买伊朗石油两个半月之后，伊朗的原油正继续运往中国，并投入所谓的“保税油罐”。这些石油并不跨越当地海关，也不出现在中国的进口数据之中，未必会违反制裁禁令。虽然这些石油现在还没有进入流通环节，但是它们的存在正笼罩在市场上空。

如果中国的炼厂决定动用这些原油，那么就有可能拉低全球油价。这种模式还使得伊朗得以继续生产石油，并将其运到更靠近潜在买家的地方。

新加坡行业顾问机构FGE的分析师Rachel Yew说，“伊朗的石油运输到的中国保税仓库已经持续了数月，尽管审查越来越严格，但他们仍在这样做。”

彭博的船舶追踪数据显示，可能会有更多的伊朗石油流向中国的保税油罐。国营伊朗国家石油公司及其运输部门拥有的至少10艘超大型原油运输船和两艘小型油轮，目前正驶向中国或闲泊在中国近岸。这些油轮的总运载能力超过2000万桶。

分析人士称，储存在中国保税油罐里的伊朗石油大部分仍为德黑兰所有，因此不会违反制裁。石油没有越过中国的海关，所以理论上还在运输途中。

不过，其中部分原油为中国实体拥有。知情人士说，此类交易是否违反制裁禁令并不明确，因此中国公司将其储存在保税仓库，以免一旦向海关申报，就随之而来的官方审查。

中国海关总署还未就此事置评。

对于伊朗原油大量囤积在中国保税油罐这一点，美国尚未明确表态。

美国政府一位高级官员称，目前美国没有给予任何国家进口伊朗石油的豁免，从伊朗进口石油的任何国家都将违反制裁。该官员要求匿名，因为他未获授权公开就此事发言。

牛津能源研究所(OIES)的中国能源项目主任Michal Meidan表示，“美国现在需要确定如何量化违反制裁”，对于是否会考虑“财务交易或者公司、实体装卸货物”，这缺乏清晰度。