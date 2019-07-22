满意苏贞昌施政人数减少 游盈隆：这是个警讯

台湾行政院长苏贞昌上任至今已半年，最新民调显示，满意其施政的人数比例较上月减少4.4%。台湾民意基金会董事长游盈隆指出，这无疑是一个新的警讯。

据《自由时报》报道，台湾民意基金会今天（22日）举办“新形势下的2020台湾总统大选”民调发表会。

民调显示，对于苏贞昌的整体施政表现，有15.9%的人非常满意，32.4%还算满意，21.7 %不太满意，22.8%非常不满意。换言之，有48%的人基本上满意苏贞昌的表现，有45%的人不满意，比满意的人少3.6%，和上个月差距14%。

游盈隆分析称，与上月相比，满意苏贞昌整体施政的人减少4.4%，不满意的人增加6.3%，这意味着过去这一个月，台湾社会对苏贞昌的整体施政表现的感觉出现大幅改变，这无疑是个警讯。这段期间究竟发生何事？值得推敲。

游盈隆指出，苏贞昌目前整个施政风格可以形容为“救火队内阁”，哪里有火，就迅速前往灭火。当然，苏贞昌也绝非没有争议，最近刚通过的“公投法”修法，制度性废除公投和大选绑定，是一个影响深远的重大政策，社会各方多有质疑。

游盈隆认为，苏贞昌施政满意度和台湾总统蔡英文的声望有重要的共变关系，苏贞昌施政满意度高低就是蔡英文声望的一项重要指标，唇亡齿寒，良有以也。