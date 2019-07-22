港媒：四大原因中央对反《逃犯条例》修订政争失去耐性

中国《人民日报》及中央电视台先后刊出重磅评论，劝戒香港人“不能再乱下去”。《香港经济日报》今天解读称，中央此举透出重要信号，显示北京高层对香港民间“反修例”引发的政治风暴，已感到不耐烦，忧虑香港局势有损国家战略利益，并强调中央应对香港政争的策略已调整，重头戏或在后头。

据《香港经济日报》报道，香港民间反对《逃犯条例》引发政治风暴后，中央曾展现沉着应对姿态，避免事件进一步激化，期间除《环球时报》等周边媒体外，中国官媒少谈这场政争。但中央取态近日出现明显变化。

当中最显著的动作，是《人民日报》昨天在头版发表题为《共同反对暴力珍惜法治秩序》的评论，直指“不能再乱下去”是香港的主流民意。

该评论强调，从经济面向切入说，连日来的暴力行为已经损害了香港作为国际化商业大都会的声誉；如果任暴力持续下去，必将对香港繁荣稳定造成更大冲击。

值得注意是，《人民日报》头四版的内容，被视为代表中央的政策方针；而这篇谈香港政争的文章，放诸第一版里，反映北京高层已极为关注香港局势。

不仅如此，同样代表中共中央立场的中央电视台也发表评论员文章，指近一段时期，乱港势力以反修例为名，围堵警署、打砸立法会，非法集结、骚扰民众，甚至疯狂殴打警员，暴行严重破坏香港法治、撕裂香港社会。

央视称，香港要继续保持国际贸易、金融、航运中心的地位，务必保持社会稳定，强调决不能容许某些唯恐香港不乱的乱港分子滋事胡为。

据报道，有观察人士说，中央宣传机器以最高规格谈香港问题，并“劝告”港人珍重社会稳定，反映北京高层对香港没完没了的社会抗争行为感到不耐烦，甚至忧虑威胁国家发展大局，其中主要体现于三点：

第一是中国大陆与美国打的贸易战，仍是死结难解，中央想专心应对，不欲香港问题为国家添烦乱；第二是中央忧虑香港局势倘恶化，西方特別是美国会借此遏制大陆，甚至以香港问题作为贸易谈判筹码，令大陆利益受损；第三是中美贸易战前景不明，香港倘又陷于政治社会纷乱，不能发挥作为大陆开放门户的功能，不利国家战略大局；最后是香港的民间抗争情绪、挑战权威的行为一旦传导到大陆，恐为政治稳定带来风险。

《香港经济日报》引述观察者分析，从中央表态反映，北京高层对香港局势的策略将改变，事态发展倍添变量。

