美媒：中国获准使用柬埔寨海军基地增强军事影响力

消息人士称，中国与柬埔寨已签署一份秘密协议，协议将允许中国军队使用西哈努克附近的一个柬埔寨海军基地。

据《华尔街日报》22日报道，有知情的美国和盟国官员透露，该协议于今年春季签署，但双方均表示否认。美国认为，中国正试图编制一张全球军事和军民两用场所网络。

这些官员表示，最终协议的细节尚不清楚，但根据美国官员看到的一份初步草案，这份协议将允许中国使用该基地30年，之后每10年自动续约一次。根据该草案，中国可以在该基地部署军事人员、储存武器和停泊军舰。

美国官员称，协议草稿还允许中国人员携带武器和柬埔寨护照，并要求柬埔寨人获得中方许可后才可进入这个云壤基地中占地62英亩的中国使用部分。

在这一海军基地进行的军事行动将大大增强北京方面在南中国海维护领土主张和经济利益的能力，威胁美国在东南亚的盟友，并扩大中国对具有战略重要性的马六甲海峡的影响力。

中国和柬埔寨官员否认有在柬埔寨建立任何中国军事基地的计划。柬埔寨政府发言人Phay Siphan上周五表示这是假消息。

今年一月，柬埔寨首相洪森（Samdech Hun Sen）表示，中国将在今后三年向柬埔寨提供近6亿美元（约8.17亿新币）的贷款，中国承诺今年从柬埔寨进口40万吨大米，双方还同意在2023年前将双边贸易增加到100亿美元。

五角大楼一名高级官员称，美国希望柬埔寨成为“优先的安全伙伴”，但其他官员表示，金边似乎已转向北京。美国没有回应置评请求。

2017年，中国在东非国家吉布提设立了其第一个海外军事基地，为其在印度洋和非洲周边行动提供便利。2014年以来，中国还在南中国海建造了七座戒备森严的人工岛，其中三座人工岛建有飞机跑道。