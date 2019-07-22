林郑：冲击中联办触一国两制底线 元朗站暴力“令人震惊”

针对昨天香港示威人士包围中国中央政府驻香港特别行政区联络办公室（中联办），以及深夜元朗西铁站爆发暴力事件，香港特首林郑月娥今天（22日）下午3时，与三名司长、保安局局长李家超、警务处处长卢伟聪以及其余12名局长会见传媒并作出回应。

据香港01报道，林郑月娥首先强烈谴责部分激进示威者，恶意包围冲击中联办大楼，公然挑战国家主权，触碰“一国两制”底线，伤害民族感情，令全城愤慨，政府将依法追究。

林郑月娥说，香港是法治社会，不容暴力行为发生，批评施袭者目无法纪，肆意伤害铁路乘客，“绝不容忍、绝不姑息”，要求卢伟聪将凶徙绳之于法，向受伤市民和记者致以深切慰问。

香港特首林郑月娥今天（22日）下午3时，与三名司长、保安局局长李家超、警务处处长卢伟聪以及其余12名局长会见传媒。（法新社）

她认为暴力解决不到问题，只会助长更多暴力，最终受害的是社会和市民，呼吁社会各界市民维护法治，向暴力说不。

她还提及，元朗发生的暴力行为“令人震惊”，政府会全力调查，依法追究，予以强烈谴责。

被问及是否将元朗西铁站事件定性“暴动”，林郑月娥回应称，定性对日后检控工作没有意义，以免再引起焦虑和误会，每一个案件应由警务处调查，然后再经律政司不受干扰研究及决定是否检控。

被问及元朗事件是否“警黑勾结”，林郑月娥本不欲回答，后称以为自己在之前的讲话中已回应此问题。她补充称，政府不会容忍暴力，就当然不会将执法人员、施暴者放在一起，她认为一些指控她本人及特区政府勾结暴力分子的指控，是完全无根据，也会弱化政府的管治，政府的管治团队希望可以把香港的未来做得更好，如果合理化了暴力，只会滋长暴力，这是社会不愿见到的。

至于为何记者会先交代冲击中联办事件，才谈及元朗事件，林郑月娥表示希望公众不要这么大焦虑，解释称，香港的治安很重要，香港作为商业金融中心也很重要，香港市民日常生活受到保障亦重要，“但我相信每一位市民都认同，香港能够继续成功落实‘一国两制’亦非常紧要重要，甚至至为重要”。

被问及特区政府是否还有能力管治香港，林郑月娥表示，卢伟聪会作出部署拘捕，香港是安全城市，政府会找出民怨根源。

香港保安局局长李家超强调，暴力是十分危险，在昨晚元朗发生的事件有市民受害。他希望受伤的人尽快康复，称已要求警务处尽快作出调查，一定会追究法律责任，不会姑息。

李家超说，留意到近期在游行后，就会有一批人士故意堵路，更有一批有严重暴力人士，把暴力不断升级，现时已经使用腐蚀性液体、有毒粉末、汽油弹等作出抗争。他重申，已不只一次提醒市民，很多时候游行人士当中会夹杂了这些人，任何合理化、美化暴力的行为，都会鼓励暴力。