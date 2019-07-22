中国上榜《财富》世界500强公司数首超美国

美国《财富》杂志今天（22日）公布了2019年世界500强排行榜。据财富中文网统计，在世界最大的这500家公司中，有129家来自中国，是历史上首次超过美国（121家）。

据澎湃新闻报道，今年上榜500家公司的总营业收入近32.7万亿美元（44.5万亿新元），同比增加8.9%；总利润再创纪录达到2.15万亿美元，同比增加14.5%；净利润率则达到6.6%，净资产收益率达到12.1%，都超过了去年，这体现了500家最大公司的复苏。

财富500强前十名的公司分别是：沃尔玛（WALMART）、中国石油化工集团公司（SINOPEC GROUP）、荷兰皇家壳牌（Royal Dutch Shell）、中国石油天然气集团有限公司（China National Petroleum）、国家电网（State Grid）、沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）、英国国家石油公司（BP）、埃克森美孚（Exxon Mobil）、大众（Volkswagen）、丰田汽车（Toyota Motor）。

据财富中文网，今年世界500强排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司，其中新上榜的中国公司有13家，占总数的一半以上。

这13家首次上榜的中国公司分别是：国家开发银行、中国中车集团、青山控股集团、金川集团、珠海格力电器股份有限公司、安徽海螺集团、华夏保险公司、铜陵有色金属集团、山西焦煤集团、小米集团、海亮集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、台塑石化股份有限公司。

其中，珠海格力电器股份有限公司（第414位）和小米集团（第468位）均为首次上榜，成立9年的小米则是2019年世界500强中最年轻的公司。