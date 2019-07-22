卢伟聪回应元朗站事件港警迟到

香港特首林郑月娥今天（22日）下午携一众司局长和警务处处长卢伟聪会见传媒。

据香港01报道，警务处处长卢伟聪称，昨天部分人士游行后，违法向金钟前进，瘫痪金钟、上环、中环一带交通，破坏汽车，又包围中联办大楼，当警察开始清场，推进至上环时，示威者多次冲击，期间使用汽油弹、烟雾饼、以雨伞或手杖改装的长矛、天拿水，大量波子等，事件中有四名警员受伤，也有警署服务被迫暂停。

对于在元朗发生的暴力事件，他称警方在昨晚10时45分接获报案，在10时52分到场，发现大批人士手持武器，由于到场的是两名军装警员，在没有足够装备，且人数不足，因此两人要求增缓。

卢伟聪表示，在同一时间，元朗警队派出多部冲锋车，在元朗各区处理三宗打斗、一宗火警，而新界北区部分警力到港岛处理示威，所以当警方知悉元朗事件后，已立刻派人到元朗处理，警方在11时20分到达。他称，对元朗事件感到非常难过，形容是无法无天行为，警方不会容忍，会尽快搜证。

卢伟聪称，完全不同意警队与施暴者有关系的指控，称警队与黑社会势不两立，警队会检讨在处理昨晚元朗事件时，“是否人手不足、慢了”，但强调社会不可污蔑警队，希望市民能够相信警队，会将违法者绳之于法。他还表示，昨晚警队全晚在照顾港岛的示威活动，希望大家明白，所有指控是出于对警队无信心，警队未来会“做出来给大家看，会追究到底”。

被问及警方将来在元朗、屯门等地部署。卢伟聪表示，6月9日至今，香港警方人手拉紧，指市民若有事，仍可致电999。