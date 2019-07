美媒：特朗普上任以来 中国对美投资锐减近九成

美中之间日益加深的不信任减缓了一度稳定的中国资金流入美国的速度,自美国总统特朗普上任以来,中国对美国的投资暴跌了近90%。

据《纽约时报》22日报道,经济研究公司荣鼎咨询(Rhodium Group)的数据显示,2018年,中国对美直接投资从2016年465亿美元(632.4亿新币)的峰值降至54亿美元,降幅为88%。截至今年4月的初步数据,中国大陆企业的投资规模为28亿美元,仅比去年略有上升。

该媒体分析称,对美投资锐减的原因是美国加强了监管审查,对中国投资不如以前友好,另外中国收紧了向外国投资的限制。

美国经济普遍感受到了这种下降。它正在影响一系列行业,包括硅谷初创企业、曼哈顿房地产市场和多年来吸引中国投资的州政府,突显出全球最大的两个经济体在多年不断加强一体化之后,正在开始脱钩。

国际货币基金组织中国部前负责人普拉萨德(Eswar Prasad)表示,“外国直接投资下降如此之快,象征着中美经济关系恶化有多么严重。”

各种力量似乎在汇合起来发挥作用。贸易和并购咨询公司表示,中国经济放缓和更严格的资本管制,加大了中国投资者在美国购买的难度。特朗普热衷于对中国商品征收惩罚性关税,外国在美投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)的严格审查,也吓坏了两国的企业。

该委员会由美国财政部领导,在2018年获得了更大的权力,可以阻止更广泛的交易,包括少数股权,以及对电信和计算等敏感技术的投资。

中国已经在对美国商品加征关税作为报复,可能还会拧上投资的水龙头,作为特朗普的经济打击的惩罚措施。

新年过后不久,美国监管机构出于安全方面的担忧,迫使中国海航集团出售曼哈顿一栋玻璃和铝结构的高层建筑,这令海航集团遭受了4100万美元的损失。

在这些干预之前,特朗普任期的早些时候还有过一些重大案例,比如博通(Broadcom)取消了对高通(Qualcomm)的收购,去年将速汇金(MoneyGram)出售给中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)一个子公司的交易也被取消。一项涉及晶格半导体(Lattice Semiconductor)和一家据称与中国政府有关联的投资公司的协议也被否决。

在某些情况下,这种降温让美国公司受益。

但是,越来越多的审查也给美国企业与中国投资者的合作增加了难度,并导致某些行业的资金紧缩。随着两国关系恶化,以及中国官员对外国房地产投资的打击,过去10年一直受中国投资者支持的房地产业出现了急剧下滑。

包括银行和私募股权在内的金融部门日益受到影响。专攻跨境交易的华盛顿律师卡贝罗(John Kabealo)表示,如今,美国私募股权基金在进行收购时,不太可能与外国基金合作,因为这样做可能会引发危险信号。

卡贝罗表示,“我认为,当前基金界有大量担忧”,“基金仍想吸收中国资金,但他们在做这件事的时候要谨慎得多。”

即便两国达成贸易协议,中国投资预计也仍将保持不温不火的状态。美国将出台新的投资壁垒,包括将华为等中国公司列入管制。

前美国财政部投资安全事务副助理部长艾蒙·N·米尔(Aimen N. Mir)表示,“中国对在美国投资无疑有一定程度的犹豫”,“这些规定显然对中国投资产生了一些影响,这一事实很难反驳。”

中国投资减弱不大会破坏美国经济,因为中国跟英国、加拿大、日本和德国投资比起来微不足道。

但投资减少可能会损害那些已经在经济上处于劣势、变得依赖中国资金的领域。密歇根等州一直在不断加大吸引中国投资的力度,这里的复苏很艰难。