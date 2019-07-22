中俄欧将联合开展国际月球科研站论证

中国已与欧洲航天局、俄罗斯航天局初步达成共识，将共同探讨国际月球科研站的规划论证。

据新华社报道，第四届月球与深空探测国际会议22日至24日在中国珠海举行，会议由中国国家航天局和中国科学院联合主办。中国国家航天局副局长吴艳华表示，经过与俄罗斯、欧洲航天局以及其他国际同行的充分交流，正在提出国际月球科研站的合作倡议。

中国在2016年提出国际月球科研站的设想。此前，欧洲航天局曾提出“月球村”的概念，俄罗斯航天局最近也提出2030年后建立月球基地的目标。

中国国家航天局探月与航天工程中心副主任裴照宇介绍，中国将以探月工程四期为基础，与国际上已经提出的探月计划展开合作，共同开展国际月球科研站论证工作。

据了解，国际月球科研站将为月球起源与演化、月球表面环境、宇宙起源与演化、地球宏观特征演变等关键科学问题研究提供支持。

裴照宇表示，将通过两至三年的共同工作，形成国际月球科研站建设方案。

中国探月工程总设计师、中国工程院院士吴伟仁表示，将通过探月工程四期及后续任务，评估长寿命、长时间在月球工作的问题，为建设国际月球科研站提供支撑。

此前，中俄曾表示在月球探测领域的合作，将联合实施嫦娥七号等任务，形成任务层级上的协作。