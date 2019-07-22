出访随行人士走私600余万元香烟 蔡英文震怒

台湾总统蔡英文今天（22日）结束加勒比海出访之旅抵达台湾，台湾时代力量立委黄国昌下午在面簿爆料，陪同蔡英文出访的台湾国安局官员吴宗宪通过华航高层购买9200条免税烟，趁返国特殊通关礼遇夹带入境。据台湾总统府新闻稿，蔡英文闻讯震怒。

据《中时电子报》报道，黄国昌批评台湾国家安全局（简称国安局），要求国安局长彭胜竹、国安会秘书长李大维、中华航空公司（简称华航）董事长谢世谦及台湾财政部关务署（简称关务署）出面说明。

关务署表示，有随行人员走私高达600余万元（新台币，下同，约26.25万新元）的烟品，海关及调查局已事先掌握相关情资，查得案货香烟存放于华膳空厨，并未提领出境，为监控货物的移动，海关及调查局组成联合查缉小组。

关务署进一步表示，为防范类此利用国宾特殊礼遇通关程序夹带货物入境情事再度发生，该署将与国安单位检讨相关通关事宜。

台湾总统府表示，尽管相关免税烟品是于国内采购发货，并未经过专机运送，与总统出访行程无关。

但是相关勤员在公务期间有此失当行为已涉重大违纪，蔡英文得知本案表示震怒，已责令国安局依法进行行政调查，并配合司法单位侦办。目前并已将吴员调离现职、静候相关调查。