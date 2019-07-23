华邮：华为密助朝鲜建设维护商用无线网络

中国科技巨头华为技术有限公司卷入中美贸易战。有美国媒体称，华为秘密帮助朝鲜政府建立和维护该国的商业无线网络。

据《华盛顿邮报》（简称华邮）报道，知情人士和匿名前华为员工提供的内部资料显示，华为与中国国有企业熊猫国际信息技术有限公司在朝鲜合作开展了至少八年的一系列项目。

华邮表示，这些消息引发了一个问题，即华为是否违反了美国的出口管制，向朝鲜提供设备。

美国商务部2014年禁止向熊猫国际出口原产于美国的零部件，若华为在那以后向熊猫国际提供了含有10%以上美国零部件的产品，则可能违反美国的出口禁令。

华邮称，美国商务部自2016年便开始调查华为与朝鲜之间的联系，但从未公开发布消息将两者联系起来。

华为则在一份声明中表示，在朝鲜“没有业务”。然而，华为的发言人凯利（Joe Kelly）拒绝就此问题进行详细的解释，他没有质疑华邮提供的文件的真实性，也拒绝核实这些文件。

熊猫国际（Panda International）的国有母公司熊猫集团（Panda Group）的发言人也拒绝置评。

华邮称，华为和朝鲜之间的联系，以及与中国政府之间的可疑关系令美国和欧洲的安全官员感到震惊，可能会引发西方国家更深层次的怀疑。这个问题却出现在美国寻求重启与朝鲜核谈判之际。

美国前国务部官员，东亚政策研究中心资深研究员里维尔（Evans Revere）表示，华为和朝鲜的联系势必会引发美国政治和外交的不安，现在正处于美朝关系、中美关系高度复杂之际，若再加上中国和朝鲜携手，使朝鲜在潜在的敏感技术领域取得进展，会让局势越发复杂。

一位不愿透漏姓名的现任美国国务院高级官员表示，所有这一切都符合他们对华为的担忧，即华为的公司文化和众多事件表明该公司愿意逃避或彻底违反法律，因此不值得信赖。他说，华为与朝鲜这样的政权合作，让人担忧。

在2008年之前，朝鲜一直在努力寻找愿意在危险的商业环境中建立3G网络的跨国公司。金正恩的父亲金正日曾在2006年谨慎地访问过华为在中国深圳的总部。

乔治城大学外交学院兼职教授曼苏罗夫（Alexandre Mansourov）表示，这确认了朝鲜最高领导层与华为打交道的兴趣，而且还显示了华为作为主要技术供应商的选择。自那时起朝鲜就决定和华为合作。