上半年中国纪检机关处分25.4万人 包括20名省部级干部

今年上半年中国纪检监察机关共处分25.4万人，包括20名省部级干部。

据新华社报道，中共中央纪律检查委员会、中国国家监察委员会在23日通报2019年上半年全国纪检监察机关监督检查、审查调查情况。2019年上半年，全国纪检监察机关共接受信访举报160.9万件次，立案31.5万件，处分25.4万人，包括省部级干部20人，厅局级干部0.2万人。

通报显示，2019年上半年，全国纪检监察机关共接受信访举报160.9万件次，处分25.4万人，其中党纪处分21.5万人。处分省部级干部20人，厅局级干部0.2万人，县处级干部1.1万人，乡科级干部3.7万人，一般干部4.3万人，农村、企业等其他人员16.1万人。

根据通报，2019年上半年，全国纪检监察机关运用监督执纪“四种形态”处理81.2万人次。其中，第一种形态批评教育、谈话函询55.2万人次，占“四种形态”处理总人次的68%；第二种形态纪律轻处分、组织调整19.6万人次，占24.2%；第三种形态纪律重处分、重大职务调整3.2万人次，占4%；第四种形态严重违纪涉嫌违法立案审查调查3.1万人次，占3.8%。