专案小组：两名台国安局人员已非初次走私香烟

台湾国安局少校吴宗宪涉嫌利用总统蔡英文出访专机出入境行李礼遇之便走私香烟，包括吴等两名国安局人员及卡车司机等共10人，昨深夜被移送台北地检署，今清晨讯后分别依贪污、烟酒管理法等罪，谕令其中8人交保；今早8点多，吴宗宪及另名国安局人员张恒嘉，讯后被认定有勾串之虞，遭声押禁见。

据自由时报报道，专案小组掌握，两名国安局人员已非初次走私，这是疑似为第三次，之前也是随同蔡英文专机出访的机会，利用蔡英文国宾行李礼遇通关夹带“少量”香烟，食髓知味后，这次竟买了9800条香烟，调查局、桃园机场海关目前正追查之前夹带走私香烟的数量。

本月11日，蔡英文展开“自由民主永续之旅”，调查局新北调查处当天即接获立委黄国昌检举，指有随行人员走私高达600余万元（26万新元）的烟品，海关及调查局掌握相关情资，清点后有查获9800条，并查出香烟存放于华膳空厨。

海关及调查局新北调查处、桃调处随即组成联合查缉小组，昨12时35分飞机落地前，发现12时20分有5辆接机货车陆续装载该批走私烟，接着要跟随蔡英文车队由国宾通道离开机坪，查缉小组随即拦车扣烟逮嫌，将香烟扣至台北关私货仓库，嫌犯则被带往新北市调处侦讯，并于今天凌晨移送至北检复讯。今早吴宗宪及国安局人员张恒嘉被声押禁见。