港前保安局长称冲击中联办政治含意大

曾任香港保安局局长的新民党主席叶刘淑仪说，前晚示威者冲击中联办虽没造成人命伤亡，但政治含意大，若特区政府无法保护中央大楼，会影响中央对特区的信任。

香港前天举行的反修订《逃犯条例》大游行，最终演变成部分示威者冲击中联办；元朗地铁站则在差不多同一时间发生怀疑黑社会分子用棍追打反修例的市民事件。

据网媒“香港01”报道，针对有大量网民质疑，港府昨天回应事件时，先提冲击中联办，后来才提元朗伤人事件，显示港府认为中联办建筑比市民人身安全重要。叶刘淑仪今天上电台节目时说，冲击中联办虽然没有人命伤亡，但政治含意大，又说若特区政府无法保护中央的大楼，会影响中央对特区的信任，或者影响中央对港的政策。

叶刘淑仪说，她相信元朗西铁站发生袭击事件当晚，元朗部份警力也被调配至港岛，认对有人冲击中联办一事。对于有网上影片显示，疑有两名军装警员事发时路过，却选择调头离开，她认为两人没有防暴装备，面对大批持棍人士，警方要调动相当数量的防暴警察到场。

此外，叶刘淑仪称“暴力”在个多月以来蔓延，希望评价警队时不应只看元朗事件，而需要公平一点，理解警方如何疲於奔命工作，別因一、两宗事件就对警方失去信心

她认为，警方在现时的非常时期下，要应付不少大规模游行及冲击，未必做到平日的服务承诺，希望市民体谅。