特朗普会面科技巨头 同意及时就华为问题作授权决定

中美正接近启动数月以来的首次面对面经贸磋商。值此之际，美国总统特朗普与科技界高管召开会谈，可能意味着美国朝着放松华为禁令迈出的又一步。

据彭博社报道，美国白宫当地时间周一（22日）邀请了众多美国大型科技公司探讨经济问题，包括可能恢复向华为销售产品的议题。

白宫发言人迪尔（Judd Deere）称，特朗普和高级政府官员会见了谷歌、博通、思科、英特尔、美光科技、西部数据和高通的CEO。

迪尔称，“CEO们表达了对总统政策的有力支持，包括对华为供货实施的限制”，“他们请求美国商务部及时做出销售许可决定，总统同意了。”

美国国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）与美国财政部长姆努钦主持了此次会议，商务部长罗斯也有出席。知情人士称，莱特希泽也参加了会议。一位知情人士表示，会议旨在将商业视角带到常常由情报和国家安全部门主导的辩论中。而美国情报和国家安全部门主张彻底禁止华为。

有专家认为，此次会议为美国企业提供了一个展示的契机，即若恢复向华为销售产品将有助于美国企业的创新，并在长期内超越华为。

彭博社认为，美国政府官员与科技界领袖的这次会晤，有可能缓解华为因为进入黑名单而面临生存威胁的担忧。但是，反对放松对华为限制的美国国会及政府内部人士可能会成为两国在化解贸易争端路上的障碍。

中国官方媒体周一报道，华为问题出现取得进展的迹象，是双方相互释放“诚意和善意”的表现。随着中国恢复购买美国大豆和其他农产品，预计针对华为的限制也会有松动。

除了可能进行的农产品采购外，上周六中国还宣布了新措施，进一步向外资开放金融业，允许境外金融机构投资设立、参股商业银行理财子公司、养老金管理公司、货币经纪公司等。

这些措施的宣布并不与贸易谈判直接相关，但美国对中国保护国内市场的批评也是当前贸易紧张局势的一个核心问题。