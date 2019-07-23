美国制裁中国企业珠海振戎 称其违反伊朗石油业制裁

（早报讯）美国对中国国有能源企业珠海振戎实施制裁，指该公司涉嫌违反美国对伊朗石油行业的制裁。

法新社报道，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)说：“这是加大施压行动的一部分，我宣布，美国对中国实体珠海振戎及总经理李右民实施制裁……他们违反美国法律，购买（伊朗）原油。”

蓬佩奥周一在佛罗里达州演说时说：“我们说过将针对任何可制裁的行为加以制裁，我们是认真的。”

目前伊朗与西方国家之间的紧张关系升温，美国与中国的关系亦然，中美双方已重启主要的贸易磋商。

路透社报道，中国驻美大使馆驳斥蓬佩奥的声明。大使官一名发言人在电邮中说：“中方坚决反对美国根据国内法，对中国及其他国家实施单方面制裁和所谓的‘长臂管辖权’。”

“我们敦促美国立即纠正其错误行为，切实尊重其他各方的合法权益。”

珠海振戎的总部设在北京，主要从事购买伊朗石油，2012年曾因与伊朗的交易受到奥巴马政府制裁。

市场分析公司ClearView Energy Partners的分析师指出，珠海振戎与中国金融体系基本脱钩，这限制了制裁从其他实体和银行系统的“蔓延”。但美国的举措是又一次警告，反映出特朗普政府对伊朗问题的严肃立场。

ClearView称，“我们认为此举就是针对中国，但同时也针对其他潜在买家，”如土耳其，可能还有俄罗斯，它们可能充当伊朗向其他国家出售石油的中间人。