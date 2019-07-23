被指参选恐成历史罪人 柯文哲：这是绿营基本心态

“友柯”的民进党台北市议员高嘉瑜日前上政论节目时，指台北市长柯文哲如果出来参选2020总统选举，就是在帮助国民党参选人韩国瑜，因此他可能就会变成历史的罪人。

据联合新闻网报道，柯文哲今天受访时回应称，“都还没有参选，她（指高嘉瑜）紧张什么”。他表示，“她也是表达她的意见，这样就好了”，并称“这也是绿营的基本心态”。

柯文哲直言，非常希望选举应该是正面选举，而不是“讨厌民进党”对上“害怕韩国瑜”。他说，尽管自己也知道，政治动员最有效是恐惧和仇恨，但2020不应该是恐惧和仇恨的比赛。



