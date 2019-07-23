中国工信部称对部分企业外迁不必惊诧

中国工业和信息化部今天表示，下半年影响中国工业经济运行的有利因素和困难风险交织并存，回升动力和下行压力并存，全年工业预期增长目标需付出艰巨努力但能够实现；部分外资企业外迁符合产业发展的客观规律，贸易摩擦对工业运行的影响可控。

据路透社报道，工信部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上称，受市场、成本、经济的因素的影响，部分外资企业撤出中国市场，部分国内加工制造业，包括加工密集型产业，也到成本更低的国家寻求投资发展机会，这是产业的梯度转移，资本向低成本地区流动，对此没有必要大惊小怪。

辛国斌说：“基本上还是以中低端企业为主。对中国经济增长、产业升级、劳动力就业方面的影响总体可控。”他称中国将进一步深化制造业、电信业的对外开放进程，扩大鼓励外商投资的领域和范围。

工信部新闻发言人黄利斌在同一场合表示，尽管中美经贸摩擦对工业运行造成了一定的影响，但这个影响是可控的。下一步将进一步采取措施，共同帮助企业度过难关。

据其介绍，为应对中美经贸摩擦冲突，工信部开展了对美加征关税商品的排除工作，对受中美摩擦影响较大的集成电路设计和软件产业企业实行了所得税减免的措施。

工信部信息通信发展司司长闻库强调，5G是非常重要的基础设施，5G牌照的发放既是考虑设备和终端的成熟，也考虑到未来国家的发展、网络的发展、应用的发展；推广5G民用是逐步进行的。

至于华为在中美贸易争端中受到美方的施压，闻库称，大部分国家和美国企业能够客观、理性地看待该问题，希望这件事情能够妥善解决。

据工信部此前透露，中国今年的工业预期增长目标为5.5%至6%。上半年工业经济运行总体平稳，为完成全年预期目标打下良好基础，同时也要看到，面临的国内外环境复杂多变，周期性结构性矛盾叠加，工业下行压力依然存在。

