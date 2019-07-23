张扣扣案死刑复核裁定书：杀张母者量刑并无不当

中国陕西汉中青年张扣扣案死刑复核裁定23日全文公布。陕西省人民检察院的出庭意见书中写道，1996年张扣扣母亲被伤害致死案判决对王正军的量刑并无不当。

据出庭检察员的意见书，张扣扣及其家人声称“原判不公”，其中一个理由是王正军的定罪量刑存在问题，认为定性应为故意杀人罪，量刑七年明显畸轻。网络媒体也有同样的质疑声。

检察员认为，张扣扣及其家人在对当年案件描述时，刻意回避了有利于被告人王正军的五个关键量刑事实和情节。

第一，张扣扣母亲先向王富军脚边吐口水，后又朝其脸上吐口水，系该案事端的挑起者。

第二，张扣扣母亲接过其女递过来的扁铁击打王正军，是首先持械的伤人者。

第三，王正军是在头面部被张母持扁铁打伤流血后，才从现场捡拾木柴棒击打张母头部，属于突发事件中的临时起意。

第四，王正军击打张母仅是一棒，之后再无继续实施加害行为。

第五，王正军当时年仅十七岁，属未成年人，依法应当从轻或减轻处罚。

裁定书中表示，上述事实和情节，既是原判认定王正军构成故意伤害罪而不是故意杀人罪的事实依据，也是依法对王正军从轻处罚的主要理由。

裁定书中写道，王正军主观上不具有剥夺他人生命的故意，客观上仅实施了击打一棒的伤害行为，原判认定王正军构成故意伤害罪定性准确。结合被害人存在一定过错、王正军又属于未成年人等事实和情节，判处王正军七年有期徒刑的量刑并无不当。

1996年，张扣扣的母亲和邻居王正军因邻里纠纷，被击打一棒后死亡。

张扣扣去年除夕将上山祭祖的邻居王校军、王正军兄弟杀害，随后到王家将两人70岁的父亲王自新杀害，点燃王家一辆小轿车后逃离现场，两天后自首。