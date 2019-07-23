孙宇晨微博就洗钱等质疑作六点回应

波场币创始人孙宇晨今晨在官方微博宣布因身体原因取消和巴菲特的午餐。有媒体报道原因疑似涉嫌非法集资洗钱、涉黄涉赌一事。孙宇晨就此在微博发文称该消息不实。

据孙宇晨的微博今天（23日）中午发布的消息，孙宇晨就质疑作出了六点回应。

他表示，网传对话图片都不属实，一切信息以他的个人微博为准。

孙宇晨还表示，网传非法集资的消息不实，波场TRON在2017年9月初就积极配合监管机构于9月20日第一时间完成清退工作，得到了监管部门的认可。

他还表示，网传洗钱的消息也不实，波场基金会位于新加坡，符合新加坡当地的法律法规，波场协议从事区块链协议的技术研发，并不涉及任何资金流动，也并不存在任何法定货币与加密货币的出金入金渠道，业务性质决定了只与技术开发有关。

孙宇晨还称，陪我APP是一款年轻人使用的语音社交产品，他对于平台内部分存在用户产生的负能量内容表示坚决反对，第一时间配合监管机构进行净网行动。

孙宇晨还回应称，波场协议是去中心化的互联网协议，任何人都可以在任何国家地区参与协议研发，或在协议上开发应用，波场基金会作为协议发起人，坚决反对使用互联网开源协议从事非法行为。

他最后表示，“我们理解社会各界对于区块链技术发展的关心，也愿意敞开心胸与各界进行交流，共同促进区块链技术在中国的发展。”